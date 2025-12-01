Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
01 декабря 2025, 03:44 |
Суркис окончательно решил указать Шовковскому на дверь после катастрофы

Такое решение было принято сразу после поражения на Кипре

01 декабря 2025, 03:44 |
ФК Динамо. Александр Шовковский

Александр Шовковский прекратил исполнять обязанности главного тренера киевского «Динамо». Его в команде пока на временной основе заменит Игорь Костюк.

Известный украинский журналист Владимир Зверов сообщил, что президент киевлян принял окончательное решение об отставке тренера только после поражения от «Омонии», Игорь Суркис давал тренеру шанс, но поражение на Кипре стало для него последней каплей.

Киевское «Динамо» проиграло 0:2 «Омонии» и имеет всего три очка за четыре тура Лиги конференций, что ухудшает шансы команды на выход в плей-офф. В УПЛ киевляне идут не лучше – всего лишь седьмая позиция и отставание от лидера «Шахтера» в десять очков.

После последнего поражения руководство киевлян уволило Шовковского.

