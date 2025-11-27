Провал Попова. Известны оценки игроков Динамо за матч с Омонией

В четверг, 27 ноября 2025 года, состоялся матч 4-го тура основного этапа Лиги конференций между кипрской «Омонией» и киевским «Динамо».

Игра прошла на стадионе GSP в Никосии и завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев поля.

После поединка статистический портал Sofascore обнародовал оценку футболистов «Динамо» за эту игру. Самый низкий балл, 5.7, получил центральный защитник Денис Попов, который привез пенальти.

Оценки игроков Динамо за матч с Омонией: