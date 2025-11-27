«Нужно закрыть рот». Караваев – о провалах Динамо в последних матчах

Украинский защитник киевского «Динамо» Александр Караваев высказался о печальных результатах команды в последних матчах:

«Нужно возвращаться в самое начало. Грубо говоря, закрыть рот, услышать всю критику и сосредоточиться полностью на футболе. Делать банальные вещи. Не нужно ничего придумывать. Делать то, что от тебя требуют и отдаваться даже больше, чем на 100%. Где-то перебежать, где-то закрыться и отбиться, добыть результат, получить уверенность в победном пути, как это было в прошлом году.

Это то, благодаря чему мы вытягивали много матчей. Понимали, что даже если будет тяжело, то общими усилиями сможем добыть результат. Сейчас такого нет. Ты тоже выкладываешься больше, чем на 100%, забиваешь этот мяч, но потом начинается переживание за результат. Что если очки будут потеряны, то будет критика. Об этом не нужно думать. Нужно сделать свое дело, а потом уже думать после матча, что получилось, а что нет».

