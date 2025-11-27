Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Нужно закрыть рот». Караваев – о провалах Динамо в последних матчах
Украина. Премьер лига
27 ноября 2025, 21:46 | Обновлено 27 ноября 2025, 22:05
1644
6

«Нужно закрыть рот». Караваев – о провалах Динамо в последних матчах

Фулбек «Динамо» прокомментировал печальную серию результатов команды

27 ноября 2025, 21:46 | Обновлено 27 ноября 2025, 22:05
1644
6 Comments
«Нужно закрыть рот». Караваев – о провалах Динамо в последних матчах
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Караваев

Украинский защитник киевского «Динамо» Александр Караваев высказался о печальных результатах команды в последних матчах:

«Нужно возвращаться в самое начало. Грубо говоря, закрыть рот, услышать всю критику и сосредоточиться полностью на футболе. Делать банальные вещи. Не нужно ничего придумывать. Делать то, что от тебя требуют и отдаваться даже больше, чем на 100%. Где-то перебежать, где-то закрыться и отбиться, добыть результат, получить уверенность в победном пути, как это было в прошлом году.

Это то, благодаря чему мы вытягивали много матчей. Понимали, что даже если будет тяжело, то общими усилиями сможем добыть результат. Сейчас такого нет. Ты тоже выкладываешься больше, чем на 100%, забиваешь этот мяч, но потом начинается переживание за результат. Что если очки будут потеряны, то будет критика. Об этом не нужно думать. Нужно сделать свое дело, а потом уже думать после матча, что получилось, а что нет».

Ранее Александр Караваев рассказал о приходе Мирчи Луческу в «Динамо».

По теме:
Затяжное пике. Динамо в Никосии проиграло Омонии
Роман БЕЗУС: «У Омонии не основной состав на матч с Динамо»
ВИДЕО. Перекладина, гол. Неофиту забил, Динамо снова пропустило от Омонии
Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Александр Караваев Динамо Киев
Даниил Кирияка Источник: YouTube
Оцените материал
(15)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Александр УСИК: «Мне не нужно ни с кем драться – я просто убегаю»
Бокс | 27 ноября 2025, 05:05 3
Александр УСИК: «Мне не нужно ни с кем драться – я просто убегаю»
Александр УСИК: «Мне не нужно ни с кем драться – я просто убегаю»

Боксер не показывает свои умения вне ринга

Эксперт: «Это усиление Динамо – с ума сойти можно»
Футбол | 26 ноября 2025, 20:07 0
Эксперт: «Это усиление Динамо – с ума сойти можно»
Эксперт: «Это усиление Динамо – с ума сойти можно»

Вацко – о подписании киевлянами Буртника

Лунин узнал свою оценку за сумасшедший матч Реала в Лиге чемпионов
Футбол | 27.11.2025, 00:22
Лунин узнал свою оценку за сумасшедший матч Реала в Лиге чемпионов
Лунин узнал свою оценку за сумасшедший матч Реала в Лиге чемпионов
Вернидуб достиг соглашения о работе с девятикратным чемпионом страны
Футбол | 27.11.2025, 13:50
Вернидуб достиг соглашения о работе с девятикратным чемпионом страны
Вернидуб достиг соглашения о работе с девятикратным чемпионом страны
Нападающий Вереса восстановился после продолжительной травмы
Футбол | 27.11.2025, 19:36
Нападающий Вереса восстановился после продолжительной травмы
Нападающий Вереса восстановился после продолжительной травмы
Комментарии 6
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
saltim
Окуляри
Ответить
+1
Boodya
Кожного разу одне й те ж саме 
Ответить
0
Микола Унгурян
Які «окуляри»?))))
Цікаво, що ж вам кривоногим до цього заважало викладатись?
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
_ Moore
"сумна" продовжується
Ответить
0
Maks23
Надо просто уйти с команды. И дать возможность играть тем кто действительно хочет играть не только за бабло но и за эмблему клуба...
Ответить
0
Популярные новости
Источник: Шовковский принял решение о своем будущем в Динамо
Источник: Шовковский принял решение о своем будущем в Динамо
25.11.2025, 17:08 20
Футбол
Забили шесть, но засчитали только три. Челси разгромил Барселону
Забили шесть, но засчитали только три. Челси разгромил Барселону
25.11.2025, 23:55 15
Футбол
Олимпиакос – Реал – 3:4. Как Лунин пропустил трижды. Видеообзор матча
Олимпиакос – Реал – 3:4. Как Лунин пропустил трижды. Видеообзор матча
27.11.2025, 05:11 3
Футбол
Усик выступил с официальным обращением к Геннадию Головкину
Усик выступил с официальным обращением к Геннадию Головкину
26.11.2025, 04:42
Бокс
Мбаппе забил четыре, а Лунин – напропускал. Реал провел горячий матч в ЛЧ
Мбаппе забил четыре, а Лунин – напропускал. Реал провел горячий матч в ЛЧ
27.11.2025, 00:01 29
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Сборная Украины включена в 4-ю корзину для жеребьевки ЧМ-2026
ОФИЦИАЛЬНО. Сборная Украины включена в 4-ю корзину для жеребьевки ЧМ-2026
26.11.2025, 00:05 50
Футбол
Лунин обратился с заявлением к Алонсо после болезни Куртуа
Лунин обратился с заявлением к Алонсо после болезни Куртуа
26.11.2025, 08:24 3
Футбол
Усик сделал прогноз на самый большой бой в боксе, который устроит Аль-Шейх
Усик сделал прогноз на самый большой бой в боксе, который устроит Аль-Шейх
26.11.2025, 23:27
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем