Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  «Его не будет на первых полосах, но...» В Испании дали оценку игре Лунина
Испания
28 ноября 2025, 01:02 |
Украинский вратарь сыграл первый матч в сезоне

Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Известный испанский журналист Алексис Родригес дал оценку игре Лунина за «Реал» Мадрид в матче Лиги чемпионов против «Олимпиакоса», который испанский клуб выиграл со счетом 4:3.

«Лунин не будет на первых полосах газет, его не будут разбирать в послематчевых студиях, но Андрей однозначно заслуживает уважения.

Для мадридского «Реала» чрезвычайно важно иметь такого второго голкипера, который каждый раз выходит и делает свою работу без каких-либо провалов. Лунин – именно такой. Его стабильность и надежность вызывают искренний восторг», – отмечает Алексис Родригес.

Дмитрий Олийченко Источник: X (Twitter)
