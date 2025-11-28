«Его не будет на первых полосах, но...» В Испании дали оценку игре Лунина
Украинский вратарь сыграл первый матч в сезоне
Известный испанский журналист Алексис Родригес дал оценку игре Лунина за «Реал» Мадрид в матче Лиги чемпионов против «Олимпиакоса», который испанский клуб выиграл со счетом 4:3.
«Лунин не будет на первых полосах газет, его не будут разбирать в послематчевых студиях, но Андрей однозначно заслуживает уважения.
Для мадридского «Реала» чрезвычайно важно иметь такого второго голкипера, который каждый раз выходит и делает свою работу без каких-либо провалов. Лунин – именно такой. Его стабильность и надежность вызывают искренний восторг», – отмечает Алексис Родригес.
