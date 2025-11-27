Главный тренер Ливерпуля – о причинах разгрома от ПСВ

Арне Слот прокомментировал поражение «Ливерпуля» со счетом 1:4 от ПСВ.

«В последние недели мы вынуждены отвечать на один и тот же вопрос. Эмоции сейчас крайне негативные, чувствуется разочарование.

Хочу отметить и положительный момент – то, как команда отреагировала на счет 0:1. До перерыва мы действовали очень достойно. После очередного неприятного эпизода мы смогли вернуться в игру.

Считаю, у нас было достаточно возможностей, чтобы выйти вперед 2:1, и, думаю, никто не ожидал в перерыве, что матч завершится 1:4.

Мне кажется, в эпизоде с пенальти Ван Дейка немного подтолкнули, из-за чего он потерял равновесие и поднял руку, попав мячом. Но не думаю, что ВАР стал бы пересматривать решение из-за такого небольшого контакта.

Во втором тайме мы быстро пропустили, но создали несколько хороших моментов, чтобы восстановить равновесие. Однако за 10–15 минут до финального свистка вновь получили гол.

Принять это непросто. Пропустив ранний мяч, мы отреагировали так, как я и ожидал, что было нелегко, учитывая крупное поражение на выходных и гол на шестой минуте.

Я увидел тот характер, на который рассчитываешь, но после стольких разочарований сохранять его сложно. Итог – 1:4, еще одно тяжелое поражение», – отметил главный тренер «Ливерпуля» в эфире TNT Sports.