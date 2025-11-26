Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ВИДЕО. Безумие в Греции. Лунин стал свидетелем хет-трика Мбаппе за 7 минут
Лига чемпионов
26 ноября 2025, 22:40 |
«Реал» ведет в счете 3:1

Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

26 ноября проходит матч пятого тура Лиги чемпионов 2025/26 между испанским «Реалом» и греческим «Олимпиакосом».

Поединок проходит на стадионе Караискакис в Пирее.

В стартовом составе «Реала» вышел украинский голкипер Андрей Лунин, тогда как Роман Яремчук оказался в заявке «Олимпиакоса», но начал игру на скамейке запасных.

«Реал» довольно быстро оправился от пропущенного гола в дебюте матча. В первом тайме хет-трик удалось оформить Килиану Мбаппе – ему понадобилось на это семь минут.

Олимпиакос Пирей Реал Мадрид Роман Яремчук Андрей Лунин Лига чемпионов Килиан Мбаппе хет-трик
Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
