26 ноября проходит матч пятого тура Лиги чемпионов 2025/26 между испанским «Реалом» и греческим «Олимпиакосом».

Поединок проходит на стадионе Караискакис в Пирее.

В стартовом составе «Реала» вышел украинский голкипер Андрей Лунин, тогда как Роман Яремчук оказался в заявке «Олимпиакоса», но начал игру на скамейке запасных.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

«Реал» довольно быстро оправился от пропущенного гола в дебюте матча. В первом тайме хет-трик удалось оформить Килиану Мбаппе – ему понадобилось на это семь минут.

ВИДЕО. Безумие в Греции. Лунин стал свидетелем хет-трика Мбаппе за 7 минут