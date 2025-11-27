Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Шовковский получил совет от легенды Динамо, защищающего Украину
Украина. Премьер лига
27 ноября 2025, 23:55 | Обновлено 27 ноября 2025, 23:56
Легенда киевлян считает, что тренер не должен достучаться до подчиненных

ФК Динамо. Александр Шовковский

Легендарный экс-защитник «Динамо» Владислав Ващук дал совет наставнику киевлян Александру Шовковскому.

«Почему Шовковский должен до них достучаться? У футболистов есть действующие контракты, они хотят чего-то добиться в карьере. Александр Владимирович дает им какую-то информацию, настраивает их, и они должны показывать самоотдачу», — сказал Ващук.

Киевское «Динамо» проиграло 0:2 «Омонии» и имеет всего три очка за четыре тура Лиги конференций, что ухудшает шансы команды на выход в плей-офф. В УПЛ киевляне идут не лучше – всего лишь седьмая позиция и отставание от лидера «Шахтера» в десять очков.

Владислав Ващук Динамо Киев Александр Шовковский чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Дмитрий Олийченко Источник: BLIK
