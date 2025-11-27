Шовковский получил совет от легенды Динамо, защищающего Украину
Легенда киевлян считает, что тренер не должен достучаться до подчиненных
Легендарный экс-защитник «Динамо» Владислав Ващук дал совет наставнику киевлян Александру Шовковскому.
«Почему Шовковский должен до них достучаться? У футболистов есть действующие контракты, они хотят чего-то добиться в карьере. Александр Владимирович дает им какую-то информацию, настраивает их, и они должны показывать самоотдачу», — сказал Ващук.
Киевское «Динамо» проиграло 0:2 «Омонии» и имеет всего три очка за четыре тура Лиги конференций, что ухудшает шансы команды на выход в плей-офф. В УПЛ киевляне идут не лучше – всего лишь седьмая позиция и отставание от лидера «Шахтера» в десять очков.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Украинцы выиграли вторую половину со счетом 49:31
Хаби не хочет видеть в команде Дани Себальоса