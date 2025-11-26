Бывший игрок Динамо предупредил клуб, что его ждет серьезный соперник

Бывший игрок «Динамо» Роман Безус объяснил, почему клубу будет не просто в матче Лиги конференций против «Омонии».

«Пафос и Омония? Это, примерно, две равные команды. А что касается будущего соперника «Динамо», то у них сейчас самый сильный состав за последние, наверное, пять лет. Команду снова возглавил известный в прошлом защитник «Манчестер Юнайтед» Хеннинг Берг, который приводил «Омонию» к чемпионству в 2021 году», – сказал Безус.

«Динамо» проведет выездной матч с «Омонией» завтра, 26 ноября, начало встречи запланировано на 19:45 по киевскому времени.