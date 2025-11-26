Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Бывший игрок Динамо предупредил клуб, что его ждет серьезный соперник
Лига конференций
Бывший игрок Динамо предупредил клуб, что его ждет серьезный соперник

Роман Безус оценил сегодняшнюю «Омонию»

Getty Images/Global Images Ukraine. Роман Безус

Бывший игрок «Динамо» Роман Безус объяснил, почему клубу будет не просто в матче Лиги конференций против «Омонии».

«Пафос и Омония? Это, примерно, две равные команды. А что касается будущего соперника «Динамо», то у них сейчас самый сильный состав за последние, наверное, пять лет. Команду снова возглавил известный в прошлом защитник «Манчестер Юнайтед» Хеннинг Берг, который приводил «Омонию» к чемпионству в 2021 году», – сказал Безус.

«Динамо» проведет выездной матч с «Омонией» завтра, 26 ноября, начало встречи запланировано на 19:45 по киевскому времени.

