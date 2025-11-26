Челси – 3-й клуб в истории Лиги чемпионов по количеству побед над Барсой

«Челси» в пятый раз в своей истории победили «Барселону» в матче Лиги чемпионов.

В этот раз это произошло в 5-м туре этапа лиги, в котором «синие» на Стемфорд Бридж не оставили шансов сопернику (3:0).

«Челси» победил «Барселону» ровно в трети личных поединков (5 из 15).

Лишь две команды в истории Лиги чемпионов побеждали каталонцев большее количество раз: Бавария (10) и ПСЖ (6).

Команды с наибольшим количеством побед над «Барселоной» в Лиге чемпионов

10 – Бавария (14)

6 – ПСЖ (15)

6 – Челси (15)

4 – Милан (15)

3 – Шахтер (7)

В скобках – количество сыгранных матчей против «Барселоны».