Челси – 3-й клуб в истории Лиги чемпионов по количеству побед над Барсой
Вспомним команды, побеждавшие каталонцев большее количество раз
«Челси» в пятый раз в своей истории победили «Барселону» в матче Лиги чемпионов.
В этот раз это произошло в 5-м туре этапа лиги, в котором «синие» на Стемфорд Бридж не оставили шансов сопернику (3:0).
«Челси» победил «Барселону» ровно в трети личных поединков (5 из 15).
Лишь две команды в истории Лиги чемпионов побеждали каталонцев большее количество раз: Бавария (10) и ПСЖ (6).
Команды с наибольшим количеством побед над «Барселоной» в Лиге чемпионов
- 10 – Бавария (14)
- 6 – ПСЖ (15)
- 6 – Челси (15)
- 4 – Милан (15)
- 3 – Шахтер (7)
В скобках – количество сыгранных матчей против «Барселоны».
Only Bayern & PSG have now beaten Barcelona in the Champions League more than Chelsea 😎 pic.twitter.com/ljKTFYhUna— Transfermarkt.co.uk (@TMuk_news) November 25, 2025
