Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Челси – 3-й клуб в истории Лиги чемпионов по количеству побед над Барсой
Лига чемпионов
26 ноября 2025, 08:04 | Обновлено 26 ноября 2025, 09:17
429
0

Челси – 3-й клуб в истории Лиги чемпионов по количеству побед над Барсой

Вспомним команды, побеждавшие каталонцев большее количество раз

26 ноября 2025, 08:04 | Обновлено 26 ноября 2025, 09:17
429
0
Челси – 3-й клуб в истории Лиги чемпионов по количеству побед над Барсой
Getty Images/Global Images Ukraine. Челси

«Челси» в пятый раз в своей истории победили «Барселону» в матче Лиги чемпионов.

В этот раз это произошло в 5-м туре этапа лиги, в котором «синие» на Стемфорд Бридж не оставили шансов сопернику (3:0).

«Челси» победил «Барселону» ровно в трети личных поединков (5 из 15).

Лишь две команды в истории Лиги чемпионов побеждали каталонцев большее количество раз: Бавария (10) и ПСЖ (6).

Команды с наибольшим количеством побед над «Барселоной» в Лиге чемпионов

  • 10 – Бавария (14)
  • 6 – ПСЖ (15)
  • 6 – Челси (15)
  • 4 – Милан (15)
  • 3 – Шахтер (7)

В скобках – количество сыгранных матчей против «Барселоны».

По теме:
Команда Флика впервые в истории не забила в матче Лиги чемпионов
Ньюкасл снова пострадал от Обамеянга, ставшего рекордсменом ЛЧ 2025/26
Хаби АЛОНСО: «Всё складывается так, как я и ожидал»
Челси Барселона статистика Лига чемпионов Челси - Барселона
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Жозе МОУРИНЬО: «Эурснес и Судаков не показывают нам такой игры...»
Футбол | 26 ноября 2025, 08:17 1
Жозе МОУРИНЬО: «Эурснес и Судаков не показывают нам такой игры...»
Жозе МОУРИНЬО: «Эурснес и Судаков не показывают нам такой игры...»

Наставник «Бенфики» – о победе в Лиге чемпионов над нидерландским «Аяксом»

Саленко объяснил, что сделал бы Лобановский после позора Динамо в УПЛ
Футбол | 25 ноября 2025, 08:47 3
Саленко объяснил, что сделал бы Лобановский после позора Динамо в УПЛ
Саленко объяснил, что сделал бы Лобановский после позора Динамо в УПЛ

Легендарный коуч оставил бы футболистов наедине, чтобы они поговорили между собой

Герой сборной Украины принял решение, что не хочет играть в УПЛ
Футбол | 26.11.2025, 03:32
Герой сборной Украины принял решение, что не хочет играть в УПЛ
Герой сборной Украины принял решение, что не хочет играть в УПЛ
Как выглядит таблица Лиги чемпионов после фиаско Барселоны в игре с Челси
Футбол | 26.11.2025, 06:23
Как выглядит таблица Лиги чемпионов после фиаско Барселоны в игре с Челси
Как выглядит таблица Лиги чемпионов после фиаско Барселоны в игре с Челси
Тест на дикцию, смех над Барсой и Мбаппезависимость. Обзор 13 тура Ла Лиги
Футбол | 25.11.2025, 16:36
Тест на дикцию, смех над Барсой и Мбаппезависимость. Обзор 13 тура Ла Лиги
Тест на дикцию, смех над Барсой и Мбаппезависимость. Обзор 13 тура Ла Лиги
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Джейк Пол: «Вы видели, что было в бою с Усиком. Это его криптонит»
Джейк Пол: «Вы видели, что было в бою с Усиком. Это его криптонит»
24.11.2025, 23:40 1
Бокс
Рейтинг лучших боксеров в мире. Падение экс-лидера, Усик – не первый
Рейтинг лучших боксеров в мире. Падение экс-лидера, Усик – не первый
25.11.2025, 08:12 1
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер подписал контракт с игроком сборной Украины
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер подписал контракт с игроком сборной Украины
24.11.2025, 20:07 17
Футбол
Макс Ферстаппен – чемпион Ф1 2025 года. Но есть один нюанс
Макс Ферстаппен – чемпион Ф1 2025 года. Но есть один нюанс
24.11.2025, 23:55
Авто/мото
ФИФА приняла неожиданное решение по дисквалификации Криштиану Роналду
ФИФА приняла неожиданное решение по дисквалификации Криштиану Роналду
25.11.2025, 18:36 18
Футбол
Решение принято. Ключевой игрок сборной Украины сменит клуб
Решение принято. Ключевой игрок сборной Украины сменит клуб
24.11.2025, 22:25 4
Футбол
Энрике выступил с публичным заявлением об игре Забарного за ПСЖ
Энрике выступил с публичным заявлением об игре Забарного за ПСЖ
25.11.2025, 00:17 1
Футбол
Тайсон Фьюри выступил с обещанием Александру Усику
Тайсон Фьюри выступил с обещанием Александру Усику
25.11.2025, 09:59 5
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем