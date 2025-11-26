АПЛ – Ла Лига – 8-1. Английские клубы доминируют в матчах с испанскими в ЛЧ
Очередной жертвой команд из Англии стала Барселона
«Челси» в матче против «Барселоны» одержал 8-ю победу команд АПЛ над представителями Ла Лиги в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов.
При этом испанские команды смогли победить только один раз.
После вчерашней победы «Челси» теперь все команды-представители АПЛ побеждали клубы Ла Лиги в ЛЧ в сезоне 2025/26: «Арсенал», «Ливерпуль» (по 2 победы), «Тоттенхэм», «Ньюкасл», «Манчестер Сити», «Челси» (по Челси).
Общая разница между забитыми и пропущенными мячами составляет 19-4 в пользу английских команд.
Матчи между английскими и испанскими командами в Лиге чемпионов в сезоне 2025/26.
- Атлетик – Арсенал – 0:2
- Тоттенхэм – Вильярреал – 1:0
- Ливерпуль – Атлетико – 3:2
- Ньюкасл – Барселона – 1:2
- Арсенал – Атлетико – 4:0
- Вильярреал – Манчестер Сити – 0:2
- Ливерпуль – Реал – 1:0
- Ньюкасл Юнайтед – Атлетик – 2:0
- Челси – Барселона – 3:0
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Следите за результатами украинок на турнирах ITF на этой неделе на Sport.ua
Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET