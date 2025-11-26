АПЛ – Ла Лига – 8-1. Английские клубы доминируют в матчах с испанскими в ЛЧ

«Челси» в матче против «Барселоны» одержал 8-ю победу команд АПЛ над представителями Ла Лиги в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов.

При этом испанские команды смогли победить только один раз.

После вчерашней победы «Челси» теперь все команды-представители АПЛ побеждали клубы Ла Лиги в ЛЧ в сезоне 2025/26: «Арсенал», «Ливерпуль» (по 2 победы), «Тоттенхэм», «Ньюкасл», «Манчестер Сити», «Челси» (по Челси).

Общая разница между забитыми и пропущенными мячами составляет 19-4 в пользу английских команд.

Матчи между английскими и испанскими командами в Лиге чемпионов в сезоне 2025/26.