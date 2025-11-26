Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. АПЛ – Ла Лига – 8-1. Английские клубы доминируют в матчах с испанскими в ЛЧ
Лига чемпионов
26 ноября 2025, 07:21 |
83
0

АПЛ – Ла Лига – 8-1. Английские клубы доминируют в матчах с испанскими в ЛЧ

Очередной жертвой команд из Англии стала Барселона

26 ноября 2025, 07:21 |
83
0
АПЛ – Ла Лига – 8-1. Английские клубы доминируют в матчах с испанскими в ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine. Челси

«Челси» в матче против «Барселоны» одержал 8-ю победу команд АПЛ над представителями Ла Лиги в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов.

При этом испанские команды смогли победить только один раз.

После вчерашней победы «Челси» теперь все команды-представители АПЛ побеждали клубы Ла Лиги в ЛЧ в сезоне 2025/26: «Арсенал», «Ливерпуль» (по 2 победы), «Тоттенхэм», «Ньюкасл», «Манчестер Сити», «Челси» (по Челси).

Общая разница между забитыми и пропущенными мячами составляет 19-4 в пользу английских команд.

Матчи между английскими и испанскими командами в Лиге чемпионов в сезоне 2025/26.

  • Атлетик – Арсенал – 0:2
  • Тоттенхэм – Вильярреал – 1:0
  • Ливерпуль – Атлетико – 3:2
  • Ньюкасл – Барселона – 1:2
  • Арсенал – Атлетико – 4:0
  • Вильярреал – Манчестер Сити – 0:2
  • Ливерпуль – Реал – 1:0
  • Ньюкасл Юнайтед – Атлетик – 2:0
  • Челси – Барселона – 3:0
По теме:
Стоунз раскрыл, почему Манчестер Сити провалил матч с Байером
КОНТЕ: «Сегодня мы оказались в действительно непростой ситуации»
ЭСТЕВАО – о голе Барсе: Это один из самых значимых моментов в моей карьере
статистика Лига чемпионов Атлетик Бильбао Арсенал Лондон Тоттенхэм Вильярреал Ливерпуль Атлетико Мадрид Ливерпуль - Атлетико Ньюкасл Барселона Манчестер Сити Реал Мадрид Ливерпуль - Реал Челси - Барселона
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Расписание и результаты матчей украинок на турнирах ITF на 24–30.11
Теннис | 25 ноября 2025, 23:53 5
Расписание и результаты матчей украинок на турнирах ITF на 24–30.11
Расписание и результаты матчей украинок на турнирах ITF на 24–30.11

Следите за результатами украинок на турнирах ITF на этой неделе на Sport.ua

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 25 ноября
Футбол | 25 ноября 2025, 15:05 0
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 25 ноября
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 25 ноября

Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET

Источник: Шовковский принял решение о своем будущем в Динамо
Футбол | 25.11.2025, 17:08
Источник: Шовковский принял решение о своем будущем в Динамо
Источник: Шовковский принял решение о своем будущем в Динамо
Тайсон Фьюри выступил с обещанием Александру Усику
Бокс | 25.11.2025, 09:59
Тайсон Фьюри выступил с обещанием Александру Усику
Тайсон Фьюри выступил с обещанием Александру Усику
Герой сборной Украины принял решение, что не хочет играть в УПЛ
Футбол | 26.11.2025, 03:32
Герой сборной Украины принял решение, что не хочет играть в УПЛ
Герой сборной Украины принял решение, что не хочет играть в УПЛ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Александр УСИК: «Это тупые люди»
Александр УСИК: «Это тупые люди»
24.11.2025, 06:32 1
Бокс
На голкипера ПСЖ Сафонова подали в суд
На голкипера ПСЖ Сафонова подали в суд
24.11.2025, 06:02
Футбол
Стычка между своими. Эвертон с Миколенко в меньшинстве переиграл МЮ
Стычка между своими. Эвертон с Миколенко в меньшинстве переиграл МЮ
24.11.2025, 23:59 12
Футбол
Энрике выступил с публичным заявлением об игре Забарного за ПСЖ
Энрике выступил с публичным заявлением об игре Забарного за ПСЖ
25.11.2025, 00:17 1
Футбол
Магучих назвала высоту и какой рекорд собирается побить
Магучих назвала высоту и какой рекорд собирается побить
24.11.2025, 03:55 4
Другие виды
Динамо выступило с официальным обращением к Игорю Суркису
Динамо выступило с официальным обращением к Игорю Суркису
24.11.2025, 05:32 4
Футбол
Игрок Динамо назвал виновного в поражении от Колоса в УПЛ
Игрок Динамо назвал виновного в поражении от Колоса в УПЛ
24.11.2025, 04:30 10
Футбол
Известна реакция коуча Джошуа на то, что Энтони ушел тренироваться к Усику
Известна реакция коуча Джошуа на то, что Энтони ушел тренироваться к Усику
25.11.2025, 00:34
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем