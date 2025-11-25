22-летний английский форвард Лиам Делап отличился за лондонский Челси в матче пятого тура Лиги чемпионов против Барселоны.

Делап поразил ворота соперников на 73-й минуте и сделал счет 3:0 – пенсионеры уверенно громят соперников, которые весь второй тайм играют в меньшинстве (красная для Рональда Араухо).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Ассист на Лиама отдал Энцо Фернандес – аргентинец избежал офсайд перед тем, как Педру Нету отдал на него передачу.

Еще по одному мячу за пенсионеров в этой встрече забили Жюль Кунде (автогол) и Эстевао.

❗️ ВИДЕО. Офсайда не было? Разгром в ЛЧ: как Челси забил третий Барселоне

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine