ВИДЕО. Офсайда не было? Разгром в ЛЧ: как Челси забил третий Барселоне
Лиам Делап сделал счет 3:0 на 73-й минуте, Энцо избежал положения вне игры
22-летний английский форвард Лиам Делап отличился за лондонский Челси в матче пятого тура Лиги чемпионов против Барселоны.
Делап поразил ворота соперников на 73-й минуте и сделал счет 3:0 – пенсионеры уверенно громят соперников, которые весь второй тайм играют в меньшинстве (красная для Рональда Араухо).
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Ассист на Лиама отдал Энцо Фернандес – аргентинец избежал офсайд перед тем, как Педру Нету отдал на него передачу.
Еще по одному мячу за пенсионеров в этой встрече забили Жюль Кунде (автогол) и Эстевао.
❗️ ВИДЕО. Офсайда не было? Разгром в ЛЧ: как Челси забил третий Барселоне
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET
В ФИФА приняли решение: все команды из плей-офф – в последнюю корзину