Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Офсайда не было? Разгром в ЛЧ: как Челси забил третий Барселоне
Лига чемпионов
25 ноября 2025, 23:44 | Обновлено 25 ноября 2025, 23:49
215
0

ВИДЕО. Офсайда не было? Разгром в ЛЧ: как Челси забил третий Барселоне

Лиам Делап сделал счет 3:0 на 73-й минуте, Энцо избежал положения вне игры

25 ноября 2025, 23:44 | Обновлено 25 ноября 2025, 23:49
215
0
ВИДЕО. Офсайда не было? Разгром в ЛЧ: как Челси забил третий Барселоне
Getty Images/Global Images Ukraine

22-летний английский форвард Лиам Делап отличился за лондонский Челси в матче пятого тура Лиги чемпионов против Барселоны.

Делап поразил ворота соперников на 73-й минуте и сделал счет 3:0 – пенсионеры уверенно громят соперников, которые весь второй тайм играют в меньшинстве (красная для Рональда Араухо).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Ассист на Лиама отдал Энцо Фернандес – аргентинец избежал офсайд перед тем, как Педру Нету отдал на него передачу.

Еще по одному мячу за пенсионеров в этой встрече забили Жюль Кунде (автогол) и Эстевао.

❗️ ВИДЕО. Офсайда не было? Разгром в ЛЧ: как Челси забил третий Барселоне

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
По теме:
Боруссия Д разгромила Вильярреал, несмотря на два нереализованных пенальти
Дубль Обамеянга. Марсель с Де Дзерби оформил камбэк против Ньюкасла
Ювентус в драматичной концовке вырвал победу в матче с Буде-Глимт
Лиам Делап офсайд (вне игры) Энцо Фернандес видео голов и обзор Челси Барселона Челси - Барселона Лига чемпионов
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 25 ноября
Футбол | 25 ноября 2025, 15:05 0
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 25 ноября
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 25 ноября

Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET

ОФИЦИАЛЬНО. Сборная Украины включена в 4-ю корзину для жеребьевки ЧМ-2026
Футбол | 25 ноября 2025, 19:50 29
ОФИЦИАЛЬНО. Сборная Украины включена в 4-ю корзину для жеребьевки ЧМ-2026
ОФИЦИАЛЬНО. Сборная Украины включена в 4-ю корзину для жеребьевки ЧМ-2026

В ФИФА приняли решение: все команды из плей-офф – в последнюю корзину

Источник: Динамо планировало отдать двоих игроков вместо голкипера Зари
Футбол | 25.11.2025, 23:33
Источник: Динамо планировало отдать двоих игроков вместо голкипера Зари
Источник: Динамо планировало отдать двоих игроков вместо голкипера Зари
ФИФА приняла неожиданное решение по дисквалификации Криштиану Роналду
Футбол | 25.11.2025, 18:36
ФИФА приняла неожиданное решение по дисквалификации Криштиану Роналду
ФИФА приняла неожиданное решение по дисквалификации Криштиану Роналду
Энрике выступил с публичным заявлением об игре Забарного за ПСЖ
Футбол | 25.11.2025, 00:17
Энрике выступил с публичным заявлением об игре Забарного за ПСЖ
Энрике выступил с публичным заявлением об игре Забарного за ПСЖ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Состоялась встреча Шовковского и Суркиса. Известны подробности
Состоялась встреча Шовковского и Суркиса. Известны подробности
24.11.2025, 10:29 24
Футбол
Для Динамо нашли нового главного тренера, который заменит Шовковского
Для Динамо нашли нового главного тренера, который заменит Шовковского
24.11.2025, 07:02 9
Футбол
Фанаты Динамо провели нецензурный разговор с виновным в последнем фиаско
Фанаты Динамо провели нецензурный разговор с виновным в последнем фиаско
24.11.2025, 05:02 3
Футбол
Александр УСИК: «Это тупые люди»
Александр УСИК: «Это тупые люди»
24.11.2025, 06:32 1
Бокс
На голкипера ПСЖ Сафонова подали в суд
На голкипера ПСЖ Сафонова подали в суд
24.11.2025, 06:02
Футбол
Тайсон Фьюри выступил с обещанием Александру Усику
Тайсон Фьюри выступил с обещанием Александру Усику
25.11.2025, 09:59 4
Бокс
Источник: Усик запланировал грандиозный бой в будущем
Источник: Усик запланировал грандиозный бой в будущем
24.11.2025, 04:32
Бокс
Маркевич выбрал украинского игрока, который сейчас лучше Забарного
Маркевич выбрал украинского игрока, который сейчас лучше Забарного
24.11.2025, 07:32 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем