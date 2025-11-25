Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ВИДЕО. Судаков поучавствовал. Бенфика быстро забила Аяксу
Лига чемпионов
25 ноября 2025, 20:01 | Обновлено 25 ноября 2025, 20:49
ВИДЕО. Судаков поучавствовал. Бенфика быстро забила Аяксу

Забитым мячом на 6-й минуте отличился Самуэль Даль

Getty Images/Global Images Ukraine

Во вторник, 25 ноября 2025 года, на стадионе «Йохан Кройфф Арена» в Амстердаме, Нидерланды, состоится матч 5-го тура основного этапа Лиги чемпионов между амстердамским «Аяксом» и лиссабонской «Бенфикой».

На 6-й минуте поединка «орлам» удалось выйти вперед.

Забитым мячом отличился шведский хавбек Самуэль Даль, а до этого украинец Георгий Судаков выполнил качественную подачу с углового, которая привела к опасному удару. Вратарь справился с этой попыткой забить, но на добивании Даль мощным ударом не оставил голкиперу никаких шансов.

ВИДЕО. Судаков принял участие. Бенфика быстро забила Аяксу

Самуэль Даль Георгий Судаков Бенфика Аякс Лига чемпионов видео голов и обзор
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
OKs100
"Убила Аяксу"? Это собаку так звали?
