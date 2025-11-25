ВИДЕО. Судаков поучавствовал. Бенфика быстро забила Аяксу
Забитым мячом на 6-й минуте отличился Самуэль Даль
Во вторник, 25 ноября 2025 года, на стадионе «Йохан Кройфф Арена» в Амстердаме, Нидерланды, состоится матч 5-го тура основного этапа Лиги чемпионов между амстердамским «Аяксом» и лиссабонской «Бенфикой».
На 6-й минуте поединка «орлам» удалось выйти вперед.
Забитым мячом отличился шведский хавбек Самуэль Даль, а до этого украинец Георгий Судаков выполнил качественную подачу с углового, которая привела к опасному удару. Вратарь справился с этой попыткой забить, но на добивании Даль мощным ударом не оставил голкиперу никаких шансов.
