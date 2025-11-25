Металлист 1925 отказался от вингера сборной Украины. Названа причина

По информации известного журналиста и комментатора Виктора Вацко, у Металлиста 1925 был интерес к вингеру Алексею Гуцуляку, у которого завершается контракт с Полесьем уже летом 2026 года.

Однако харьковчане решили, что Гуцуляк им не подходит из-за финансовых запросов.

Сообщается, что у Алексея такие условия в Полесье, что Металлист 1925 не будет их даже повторять, потому что ни у кого в команде такой большой зарплаты нет.

В нынешнем сезоне житомирской команды Гуцуляк забил 1 гол и сделал 2 результативные передачи в 15 матчах.

При этом в составе сборной Украины у игрока в 2025 году 5 голов и 3 ассиста за 9 матчей.