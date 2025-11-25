Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Бывший футболист Динамо назвал главную проблему киевского клуба
Украина. Премьер лига
25 ноября 2025, 11:01 |
913
1

Бывший футболист Динамо назвал главную проблему киевского клуба

Сергей Ковалец уверен, что «бело-синие» имеют определенные проблемы с психологией

25 ноября 2025, 11:01 |
913
1 Comments
Бывший футболист Динамо назвал главную проблему киевского клуба
Getty Images/Global Images Ukraine. ФК Динамо Киев

Бывший игрок киевского «Динамо» Сергей Ковалец прокомментировал результаты подопечных Александра Шовковского в нынешнем сезоне, а также назвал главную проблему «бело-синих» – психологию.

«Следует вспомнить опыт прошлого сезона. Он у столичного клуба с точки зрения выступления в Лиге Европы, где команда недостаточно уверенно играла, хоть и был отрицательным, но уже тогда руководство поставило задачу выиграть чемпионат.

Понятно, что в команде немало молодых игроков, которые набирались опыта в плане еврокубков. Однако нынешний сезон показывает, что и на европейской арене, и в чемпионате команда, к сожалению, не демонстрирует тех результатов, которых ждут и болельщики, и руководство клуба. Почему?

На мой взгляд, у «Динамо» мало агрессии – в единоборствах, в отборе мяча. Мало игровой злости. И характера, ведь в футболе важно проявлять характер. Но все проблемы, по-моему, заключаются в психологии. Если команда пропускает мяч, то ей потом тяжело отыграться.

Мы хорошо помним, сколько мячей в конце матчей влетало в ворота «Динамо». Так что в этой ситуации трудно динамовцам что-то пожелать. Если говорить об отрыве в десять баллов, что бы ни говорили, но отыграть такую ​​разницу очень сложно. Тем более, что «Шахтер» стабилизировал состав, нашел свою игру и поймал кураж», – считает Ковалец.

«Динамо» разместилось на седьмой позиции в турнирной таблице, имея в своем активе 20 баллов. В ближайшем матче, который состоится 27 ноября, «бело-синие» сыграют против кипрской «Омонии» в Лиге конференций.

По теме:
Ротань дал совет руководству Александрии по поводу будущего Нестеренко
Поражение в подарок Суркису, ничья в подарок Ротаню, крупная победа Шахтера
Ковалец назвал клуб, что может прервать гегемонию Динамо и Шахтера в УПЛ
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Динамо Киев Сергей Ковалец
Николай Тытюк Источник: UA-Football
Оцените материал
(9)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Шахтер отправился в Дублин на матч Лиги конференций
Футбол | 25 ноября 2025, 10:56 0
ФОТО. Шахтер отправился в Дублин на матч Лиги конференций
ФОТО. Шахтер отправился в Дублин на матч Лиги конференций

«Горняки» сыграют против Шемрок Роверс

Решение принято. Ключевой игрок сборной Украины сменит клуб
Футбол | 24 ноября 2025, 22:25 3
Решение принято. Ключевой игрок сборной Украины сменит клуб
Решение принято. Ключевой игрок сборной Украины сменит клуб

Виталий Миколенко покинет Эвертон

Козловский советовал Суркису коуча для Динамо. Сейчас тренер шокирует УПЛ
Футбол | 25.11.2025, 09:31
Козловский советовал Суркису коуча для Динамо. Сейчас тренер шокирует УПЛ
Козловский советовал Суркису коуча для Динамо. Сейчас тренер шокирует УПЛ
Турнирная таблица УПЛ. Разгром от Шахтера, третье подряд поражение Динамо
Футбол | 25.11.2025, 06:23
Турнирная таблица УПЛ. Разгром от Шахтера, третье подряд поражение Динамо
Турнирная таблица УПЛ. Разгром от Шахтера, третье подряд поражение Динамо
Общий зачет Формулы-1 после Гран-при Лас-Вегаса (обновление)
Авто/мото | 24.11.2025, 12:10
Общий зачет Формулы-1 после Гран-при Лас-Вегаса (обновление)
Общий зачет Формулы-1 после Гран-при Лас-Вегаса (обновление)
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Gargantua
наложилось: травмы и график.
в прошлом сезоне вытягивали потому, что играли фактически двумя составами. При чем более сильный состав играл в чемпионате.
а этой осенью многие травмировались, плюс некоторые сильно сдали. И играя одним составом не вытягивают.
Нужны трансферы. Тиаре и Шола хорошие приобретения. Уверен что и Бленуце усилил бы команду, если бы его не сбили информкампанией. Но их поздновато купили, и нужно еще хоть 2-3 хороших трансфера.
Ответить
+1
Популярные новости
Владимир КЛИЧКО: «Это просто капитуляция. Возвращайся домой»
Владимир КЛИЧКО: «Это просто капитуляция. Возвращайся домой»
24.11.2025, 06:15 54
Бокс
На голкипера ПСЖ Сафонова подали в суд
На голкипера ПСЖ Сафонова подали в суд
24.11.2025, 06:02
Футбол
Источник: у Динамо есть два кандидата на замену Шовковскому
Источник: у Динамо есть два кандидата на замену Шовковскому
23.11.2025, 08:33 16
Футбол
Для Динамо нашли нового главного тренера, который заменит Шовковского
Для Динамо нашли нового главного тренера, который заменит Шовковского
24.11.2025, 07:02 7
Футбол
ВИДЕО. Это шедевр. Роналду забил невероятный мяч бисиклетой
ВИДЕО. Это шедевр. Роналду забил невероятный мяч бисиклетой
23.11.2025, 21:35 5
Футбол
Украинец Аонишики Арата выиграл Кубок императора
Украинец Аонишики Арата выиграл Кубок императора
23.11.2025, 11:35 45
Другие виды
Тайсон ФЬЮРИ: «Вы считаете, что я дурак? Никогда не буду драться с ним»
Тайсон ФЬЮРИ: «Вы считаете, что я дурак? Никогда не буду драться с ним»
24.11.2025, 07:57
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер подписал контракт с игроком сборной Украины
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер подписал контракт с игроком сборной Украины
24.11.2025, 20:07 17
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем