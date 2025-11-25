Бывший футболист Динамо назвал главную проблему киевского клуба

Бывший игрок киевского «Динамо» Сергей Ковалец прокомментировал результаты подопечных Александра Шовковского в нынешнем сезоне, а также назвал главную проблему «бело-синих» – психологию.

«Следует вспомнить опыт прошлого сезона. Он у столичного клуба с точки зрения выступления в Лиге Европы, где команда недостаточно уверенно играла, хоть и был отрицательным, но уже тогда руководство поставило задачу выиграть чемпионат.

Понятно, что в команде немало молодых игроков, которые набирались опыта в плане еврокубков. Однако нынешний сезон показывает, что и на европейской арене, и в чемпионате команда, к сожалению, не демонстрирует тех результатов, которых ждут и болельщики, и руководство клуба. Почему?

На мой взгляд, у «Динамо» мало агрессии – в единоборствах, в отборе мяча. Мало игровой злости. И характера, ведь в футболе важно проявлять характер. Но все проблемы, по-моему, заключаются в психологии. Если команда пропускает мяч, то ей потом тяжело отыграться.

Мы хорошо помним, сколько мячей в конце матчей влетало в ворота «Динамо». Так что в этой ситуации трудно динамовцам что-то пожелать. Если говорить об отрыве в десять баллов, что бы ни говорили, но отыграть такую ​​разницу очень сложно. Тем более, что «Шахтер» стабилизировал состав, нашел свою игру и поймал кураж», – считает Ковалец.

«Динамо» разместилось на седьмой позиции в турнирной таблице, имея в своем активе 20 баллов. В ближайшем матче, который состоится 27 ноября, «бело-синие» сыграют против кипрской «Омонии» в Лиге конференций.