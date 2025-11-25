Ковалец назвал клуб, что может прервать гегемонию Динамо и Шахтера в УПЛ

Известный украинский тренер Сергей Ковалец поделился эмоциями от работы Руслана Ротаня во главе житомирского Полесья.

– Сейчас «Полесье» называют третьей силой, поджимающей наших грандов. Насколько вы видите, что Полесье становится этой третьей силой в контексте нынешнего чемпионата?

– Разговаривали с Русланом Петровичем и вчера, и сегодня, и во время матча, и после матча – что это только начало. И когда говорят, что сразу… ну, тяжело, да. Хотя мы видим проблески хорошей игры, мы видим, что многие имевшиеся игроки изменились.

Многие легионеры, которые были – сейчас играют одни украинцы в стартовом составе. Поэтому нужно время. То, что сейчас есть – в принципе неплохой результат. Но для того, чтобы он был стабилен, нужно время и нужные игроки. Но то, что сделано за столь непродолжительный промежуток времени – это хорошая работа.

- По силам ли «Полесью» в нынешнем чемпионате превзойти предыдущее свое достижение?

- Исходя из того, как команда работает, тренировочный процесс, тренерский штаб – все работают и знают, что делают. Есть системность. И очень важно, что сами игроки в идее. Очень важно, чтобы игроки были в идее того, что задает тренерский штаб.

И в этом плане, когда есть идея, когда есть хорошие условия, есть игроки, тренерский штаб, президент, поддерживающий клуб – уверен, что результат всегда будет хорошим, – считает Ковалец.

В нынешнем сезоне Украинской Премьер-лиги Полесье занимает 3 строчку. Подопечные Ротаня набрали 24 турнирных балла после 13 сыгранных матчей.