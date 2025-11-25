Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Футболист Шахтера разочаровался и решил сменить команду
25 ноября 2025, 23:42
Футболист Шахтера разочаровался и решил сменить команду

Иракли Азаров хочет больше игровой практики

Футболист Шахтера разочаровался и решил сменить команду
Getty Images/Global Images Ukraine. Иракли Азаров

23-летний левый защитник донецкого «Шахтера» может зимой сменить клуб.

По информации источника, фулбек «горняков» Иракли Азаров не скрывает желания покинуть команду и двигаться дальше. Есть вероятность, что футболист покинет клуб уже этой зимой. Игрока разочаровало его положение в команде и недостаток игровой практики.

В этом сезоне Азаров провел только 11 матчей и не смог отличиться результативными действиями.

Ранее появилась информация, что донецкий «Шахтер» нашел потенциальное усиление в УПЛ и интересуется одним из лучших футболистов лиги.

Дмитрий Олийченко
