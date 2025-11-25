Футболист Шахтера разочаровался и решил сменить команду
Иракли Азаров хочет больше игровой практики
23-летний левый защитник донецкого «Шахтера» может зимой сменить клуб.
По информации источника, фулбек «горняков» Иракли Азаров не скрывает желания покинуть команду и двигаться дальше. Есть вероятность, что футболист покинет клуб уже этой зимой. Игрока разочаровало его положение в команде и недостаток игровой практики.
В этом сезоне Азаров провел только 11 матчей и не смог отличиться результативными действиями.
Ранее появилась информация, что донецкий «Шахтер» нашел потенциальное усиление в УПЛ и интересуется одним из лучших футболистов лиги.
