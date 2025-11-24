Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Донецкий Шахтер нашел усиление в УПЛ. Хотят одного из лучших
Украина. Премьер лига
24 ноября 2025, 20:43 | Обновлено 24 ноября 2025, 20:46
Донецкий Шахтер нашел усиление в УПЛ. Хотят одного из лучших

Оба заинтересовал «горняков»

24 ноября 2025, 20:43 | Обновлено 24 ноября 2025, 20:46
Донецкий Шахтер нашел усиление в УПЛ. Хотят одного из лучших
ЛНЗ. Проспер Оба

ЛНЗ вскоре может продать лидера клуба – нигерийского вингера Проспера Оба.

По данным ТаТоТаке, черкасский ЛНЗ уже сформировал ориентировочную ценовую планку на трансфер нигерийского вингера, которым активно интересуются несколько клубов, в частности донецкий «Шахтер».

На данный момент самые конкретные предложения поступают от иностранных команд, однако ЛНЗ не спешит отпускать своего лидера, поскольку внимание к футболисту только растет.

Клуб ожидает получить за 22-летнего атакующего игрока не менее 4-5 миллионов евро. В этом сезоне на счету нигерийца 15 матчей, 8 голов и два ассиста.

трансферы УПЛ трансферы ЛНЗ Черкассы Шахтер Донецк Проспер Оба
Дмитрий Олийченко Источник: ТаТоТаке
