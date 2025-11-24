Донецкий Шахтер нашел усиление в УПЛ. Хотят одного из лучших

ЛНЗ вскоре может продать лидера клуба – нигерийского вингера Проспера Оба.

По данным ТаТоТаке, черкасский ЛНЗ уже сформировал ориентировочную ценовую планку на трансфер нигерийского вингера, которым активно интересуются несколько клубов, в частности донецкий «Шахтер».

На данный момент самые конкретные предложения поступают от иностранных команд, однако ЛНЗ не спешит отпускать своего лидера, поскольку внимание к футболисту только растет.

Клуб ожидает получить за 22-летнего атакующего игрока не менее 4-5 миллионов евро. В этом сезоне на счету нигерийца 15 матчей, 8 голов и два ассиста.