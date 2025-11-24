Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Андерсон РИБЕЙРО: «Легионеры еще не совсем адаптированы к холодной погоде»
Украина. Первая лига
24 ноября 2025, 11:37 |
Андерсон РИБЕЙРО: «Легионеры еще не совсем адаптированы к холодной погоде»

Главный тренер ФК ЮКСА прокомментировал ничью в матче с «Ворсклой»

Андерсон РИБЕЙРО: «Легионеры еще не совсем адаптированы к холодной погоде»
ФК ЮКСА. Андерсон Рибейро

В поединке 17-го тура Первой лиги ЮКСА сыграла с «Ворсклой» вничью 1:1. Результат матча прокомментировал наставник ФК ЮКСА Андерсон Рибейро.

«Была очень трудная игра. Мы знали, что Ворскла Полтава – это очень квалифицированная команда, как дома в Полтаве, так и на выезде. Мы понимали, что просто не будет. Мы подходили к этому матчу после трех побед подряд и, конечно, хотели получить еще одну. Но один балл в игре против такой команды как Ворскла нас тоже устраивает, потому что мы знали, насколько это сложный соперник. Да, мы имели моменты, чтобы забить, чтобы набрать три очка, но и ничья на этом этапе чемпионата важна. В первой игре мы проиграли в Полтаве 3:0, и сегодня хотели взять реванш, хотели победить. Но я доволен своей командой, потому что мы взяли один балл, позволяющий нам удерживать свои позиции в турнирной таблице и идти к нашей цели – быть как можно выше в верхней части таблицы.

Мы понимали, что будет большая нагрузка, время, условия. Наши легионеры еще не до конца адаптированы к столь тяжелому газону и холодной погоде. Поэтому мы придерживались нашего плана. Пропущенный гол – это часть футбола. Ворскла тоже создала немало моментов. Они тоже могли выиграть. Так что игра была открытой. И, думаю, болельщикам, пришедшим на стадион, она понравилась. Обе команды имели моменты для взятия ворот. Мы всегда действуем по плану и получили один балл, который для нас важен. Наша команда начинает все лучше взаимодействовать. У нас уже есть основной состав. Педро Акасио имеет невероятное качество в штрафной. Он всегда создает моменты. Вава – наш бомбардир. Он либо сам забивает, либо отдает передачу. Они понимают друг друга все лучше. Наша задача доставить мяч в штрафную, а они уже делают свою работу. Я доволен ими, они ведь очень хорошо поработали на поле.

Футбол такой: иногда выигрываешь, иногда проигрываешь, иногда играешь вничью. Мы сыграли вничью. Это важно. И я доволен, потому что мы знаем это непросто. Сейчас мы начинаем формировать настоящий командный дух. Команда все больше понимает друг друга. Мы будем прибавлять. У нас все впереди. У нас есть потенциал для роста и точно будем бороться до конца за самые высокие позиции. Мы никогда не откажемся от своей цели. на следующий матч мы выйдем, чтобы выиграть. Это наш план. Всегда играть ради трех очков», – сказал Андерсон Рибейро.

