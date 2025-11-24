Чемпионат мира24 ноября 2025, 15:25 | Обновлено 24 ноября 2025, 15:50
380
0
Игрок сборной Украины: «Мы сделали этот шаг. Есть шанс поехать на ЧМ-2026»
Караваев надеется на успех весной
24 ноября 2025, 15:25 | Обновлено 24 ноября 2025, 15:50
380
0
Защитник сборной Украины и Динамо Александр Караваев верит, что плей-офф отбора на ЧМ-2026 помогут национальной команде выйти на чемпионат мира.
«Конечно, настрой позитивный после Исландии. Мы сделали этот шаг, чтобы получить еще один шанс выйти на ЧМ-2026. Это, конечно, позитивный фактор».
«Посмотрим, что у нас получится», – сказал Караваев.
В марте в полуфинале плей-офф отбора команда сыграет против Швеции, а в случае в финале встретится с Польшей или Албанией.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 24 ноября 2025, 14:29 0
Владислав Ванат забил в матче с «Бетисом»
Биатлон | 23 ноября 2025, 16:47 1
Тарас Лесюк во второй раз продемонстрировал свой высокий уровень
Футбол | 24.11.2025, 08:41
Футбол | 24.11.2025, 12:48
Футбол | 24.11.2025, 06:02
Комментарии 0
Популярные новости
22.11.2025, 09:00 4
24.11.2025, 05:02 3
23.11.2025, 11:35 42
24.11.2025, 07:02 7
23.11.2025, 07:11 58
22.11.2025, 17:27 188
22.11.2025, 08:09 12
23.11.2025, 04:30 10