Игрок сборной Украины: «Мы сделали этот шаг. Есть шанс поехать на ЧМ-2026»

Защитник сборной Украины и Динамо Александр Караваев верит, что плей-офф отбора на ЧМ-2026 помогут национальной команде выйти на чемпионат мира.

«Конечно, настрой позитивный после Исландии. Мы сделали этот шаг, чтобы получить еще один шанс выйти на ЧМ-2026. Это, конечно, позитивный фактор».

«Посмотрим, что у нас получится», – сказал Караваев.

В марте в полуфинале плей-офф отбора команда сыграет против Швеции, а в случае в финале встретится с Польшей или Албанией.