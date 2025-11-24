Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Португальский одноклубник Роналду возглавил список лучших бомбардиров лиги
24 ноября 2025, 03:10 |
У Феликса 11 забитых голов в чемпионате Саудовской Аравии

Getty Images/Global Images Ukraine. Жоау Феликс

На счету Жоау Феликса 11 забитых мячей в 9 матчах чемпионата Саудовской Аравии.

Нападающий «Аль–Насра» отличился голом в поединке против «Аль–Халиджа» (4:1) в 9–м туре.

Также португальский футболист оформил вторую голевую передачу в сезоне лиги, ассистировав Уэсли Гассове.

Феликс является лучшим бомбардиром турнира. За ним следуют Криштиану Роналду («Аль–Наср») с 10 голами и Джошуа Кинг («Аль–Халидж») с 9 забитыми мячами.

Жоау перешел в «Аль–Наср» из «Челси» летом этого года. Сумма трансфера составила около 30 миллионов евро.

В свои 25 лет португалец уже вошел в топ–5 самых дорогих футболистов мира по суммарной стоимости всех его переходов.

По теме:
Месси оформил 1300 голевых действий за карьеру. Сколько у Роналду?
Аль-Наср – Аль-Халидж – 4:1. Как Роналду забил бисиклетой. Видео голов
ФОТО ДНЯ. Как Роналду в 40 лет ударом через себя забил 954-й гол в карьере
Жоау Феликс Криштиану Роналду Аль-Наср Эр-Рияд чемпионат Саудовской Аравии по футболу
Михаил Олексиенко
Михаил Олексиенко Sport.ua
