Португальский одноклубник Роналду возглавил список лучших бомбардиров лиги

На счету Жоау Феликса 11 забитых мячей в 9 матчах чемпионата Саудовской Аравии.

Нападающий «Аль–Насра» отличился голом в поединке против «Аль–Халиджа» (4:1) в 9–м туре.

Также португальский футболист оформил вторую голевую передачу в сезоне лиги, ассистировав Уэсли Гассове.

Феликс является лучшим бомбардиром турнира. За ним следуют Криштиану Роналду («Аль–Наср») с 10 голами и Джошуа Кинг («Аль–Халидж») с 9 забитыми мячами.

Жоау перешел в «Аль–Наср» из «Челси» летом этого года. Сумма трансфера составила около 30 миллионов евро.

В свои 25 лет португалец уже вошел в топ–5 самых дорогих футболистов мира по суммарной стоимости всех его переходов.