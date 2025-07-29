Жоау Феликс вошел в топ-5 по суммарной стоимости всех трансферов

Португальский нападающий Жоау Феликс стал игроком «Аль-Насра» из Саудовской Аравии. Сумма трансфера составила ориентировочно 30 млн евро.

В свои 25 лет португалец уже вошел в топ-5 самых дорогих футболистов мира по суммарной стоимости всех трансферов (240 млн евро).

Рекордсменом является бразилец Неймар, трансферы которого суммарно равны 400 млн евро.

Топ-5 игроков по суммарной стоимости всех трансферов