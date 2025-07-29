Саудовская Аравия29 июля 2025, 17:39 | Обновлено 29 июля 2025, 17:47
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Жоау Феликс вошел в топ-5 по суммарной стоимости всех трансферов
Кто из других игроков входит в пятерку за всю историю?
29 июля 2025, 17:39 | Обновлено 29 июля 2025, 17:47
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Португальский нападающий Жоау Феликс стал игроком «Аль-Насра» из Саудовской Аравии. Сумма трансфера составила ориентировочно 30 млн евро.
В свои 25 лет португалец уже вошел в топ-5 самых дорогих футболистов мира по суммарной стоимости всех трансферов (240 млн евро).
Рекордсменом является бразилец Неймар, трансферы которого суммарно равны 400 млн евро.
Топ-5 игроков по суммарной стоимости всех трансферов
- 400 млн евро – Неймар (Бразилия)
- 369 млн евро – Ромелу Лукаку (Бельгия)
- 247 млн евро – Криштиану Роналду (Португалия)
- 240 млн евро – Жоау Феликс (Португалия)
- 220 млн евро – Усман Дембеле (Франция)
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