Игрок Эпицентра объяснил, как команда отобрала очки у Полесья
Были вознаграждены за терпение и самоотдачу
Полузащитник «Эпицентра» Николай Миронюк в эксклюзивном интервью для Sport.ua рассказал, когда подолянам было трудно сдерживать давление «Полесья» в матче 13-го тура, который завершился вничью – 0:0.
«Конечно, в первом тайме: полищуки чаще владели мячом, действовали быстро и разнообразно. Немного повезло нам, когда мяч попал в каркас ворот, а в нескольких эпизодах на высоте был вратарь гостей.
В перерыве мы прислушались к главному тренеру Сергею Нагорняку, который требовал действовать активнее в отборе и смелее выходить в контратаки. Это дало эффект, и соперничество уже больше велось на встречных курсах. За терпение и самоотдачу «Эпицентр» был вознагражден важным очком. Мы даже в середине второго тайма могли выйти вперед, но наш Сидун с близкого расстояния не сумел переиграть вратаря полищуков.
Тем не менее, эта ничья в Житомире с одним из лидеров добавила нам уверенности. Теперь очень важно начать набирать очки на своем поле».
В активе футболистов «Эпицентра» сейчас 10 очков, и они занимают 13-е место в чемпионате.
Ранее мы сообщали, что «Эпицентр» поделил очки с «Полесьем».
