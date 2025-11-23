Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Игрок Эпицентра объяснил, как команда отобрала очки у Полесья
Украина. Премьер лига
23 ноября 2025, 22:41 | Обновлено 23 ноября 2025, 22:42
90
0

Игрок Эпицентра объяснил, как команда отобрала очки у Полесья

Были вознаграждены за терпение и самоотдачу

23 ноября 2025, 22:41 | Обновлено 23 ноября 2025, 22:42
90
0
Игрок Эпицентра объяснил, как команда отобрала очки у Полесья
ФК Эпицентр. Николай Миронюк

Полузащитник «Эпицентра» Николай Миронюк в эксклюзивном интервью для Sport.ua рассказал, когда подолянам было трудно сдерживать давление «Полесья» в матче 13-го тура, который завершился вничью – 0:0.

«Конечно, в первом тайме: полищуки чаще владели мячом, действовали быстро и разнообразно. Немного повезло нам, когда мяч попал в каркас ворот, а в нескольких эпизодах на высоте был вратарь гостей.

В перерыве мы прислушались к главному тренеру Сергею Нагорняку, который требовал действовать активнее в отборе и смелее выходить в контратаки. Это дало эффект, и соперничество уже больше велось на встречных курсах. За терпение и самоотдачу «Эпицентр» был вознагражден важным очком. Мы даже в середине второго тайма могли выйти вперед, но наш Сидун с близкого расстояния не сумел переиграть вратаря полищуков.

Тем не менее, эта ничья в Житомире с одним из лидеров добавила нам уверенности. Теперь очень важно начать набирать очки на своем поле».

В активе футболистов «Эпицентра» сейчас 10 очков, и они занимают 13-е место в чемпионате.

Ранее мы сообщали, что «Эпицентр» поделил очки с «Полесьем».

По теме:
Заря – Александрия. Текстовая трансляция матча
Ротань рассказал, чего Полесью не хватило для победы над Эпицентром
ФЕДЫК: «Предыдущие матчи мы провели намного лучше»
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Полесье Житомир Эпицентр Каменец-Подольский Полесье - Эпицентр Николай Миронюк
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Как выглядит таблица УПЛ после 6:0 от Шахтера и очередного фиаско Динамо
Футбол | 23 ноября 2025, 06:35 23
Как выглядит таблица УПЛ после 6:0 от Шахтера и очередного фиаско Динамо
Как выглядит таблица УПЛ после 6:0 от Шахтера и очередного фиаско Динамо

Горняки с 30 очками уверенно идут на первом месте, киевляне с 20 баллами – пятые

Сдержали фаворита. Эпицентр поделил очки с Полесьем
Футбол | 23 ноября 2025, 17:33 9
Сдержали фаворита. Эпицентр поделил очки с Полесьем
Сдержали фаворита. Эпицентр поделил очки с Полесьем

Первая ничья команды Нагорняка в высшем дивизионе

Игрок Динамо назвал виновного в поражении от Колоса в УПЛ
Футбол | 23.11.2025, 04:30
Игрок Динамо назвал виновного в поражении от Колоса в УПЛ
Игрок Динамо назвал виновного в поражении от Колоса в УПЛ
​Забарный узнал свою оценку за победный матч в Лиге 1
Футбол | 23.11.2025, 00:20
​Забарный узнал свою оценку за победный матч в Лиге 1
​Забарный узнал свою оценку за победный матч в Лиге 1
Есть большое «но». L'Equipe с пессимизмом оценило старт Забарного в ПСЖ
Футбол | 23.11.2025, 22:53
Есть большое «но». L'Equipe с пессимизмом оценило старт Забарного в ПСЖ
Есть большое «но». L'Equipe с пессимизмом оценило старт Забарного в ПСЖ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
В Динамо выступили с заявлением после поражения от Колоса в УПЛ
В Динамо выступили с заявлением после поражения от Колоса в УПЛ
23.11.2025, 08:55 15
Футбол
Динамо сообщило долгожданную новость после поражения от Колоса
Динамо сообщило долгожданную новость после поражения от Колоса
23.11.2025, 06:48 4
Футбол
Фрэнк УОРРЕН: «Это самый большой талант, который я видел в боксе»
Фрэнк УОРРЕН: «Это самый большой талант, который я видел в боксе»
22.11.2025, 02:02
Бокс
Легенда Динамо находится в очень тяжелом состоянии. Об этом сообщил Ребров
Легенда Динамо находится в очень тяжелом состоянии. Об этом сообщил Ребров
21.11.2025, 17:02 3
Футбол
Швеция обратилась в УАФ с неожиданным предложением перед матчем отбора ЧМ
Швеция обратилась в УАФ с неожиданным предложением перед матчем отбора ЧМ
21.11.2025, 19:01 11
Футбол
В УПЛ новый топ-бомбардир. ЛНЗ без проблем разобрался с СК Полтава
В УПЛ новый топ-бомбардир. ЛНЗ без проблем разобрался с СК Полтава
21.11.2025, 17:30 21
Футбол
Сенсация в Ковалёвке. Колос обыграл Динамо благодаря дублю Климчука
Сенсация в Ковалёвке. Колос обыграл Динамо благодаря дублю Климчука
22.11.2025, 17:27 185
Футбол
ФЬЮРИ: «Этот супертяж может победить его даже своим членом»
ФЬЮРИ: «Этот супертяж может победить его даже своим членом»
22.11.2025, 05:42
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем