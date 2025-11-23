ВОЛЫНЕЦ: «Очко тоже нужно заслужить»

Вратарь «Полесья» Евгений Волынец подвел итоги ничейного матча 13-го тура УПЛ с «Эпицентром» – 0:0.

– Осадок остался, потому что не добыли три очка, не хватило забитого гола, но, в принципе, могли и проиграть. «Очко тоже нужно заслужить».

Конечно, хочется выигрывать, но сегодня так получилось, что мы не смогли забить, и уже чем дальше к концу матча, тем команда соперника смелела, поэтому у них появлялись моменты. В целом игра была сложная. Жаль, что не выиграли.

– Довольно интересная статистика этого поединка, потому что у «Полесья» было гораздо больше попыток забить, в то время как у «Эпицентра» почти вдвое больше ударов в створ ворот. С чем это связано?

– У нас были очень хорошие моменты в первом тайме. Я же говорю, если команда может обороняться хорошо и не пропускать, то она становится смелее и в атаке.

Мы не смогли реализовать свои моменты в первом тайме, и когда начали большими силами идти вперед, у них появился простор и моменты.

– Можно ли сказать, что во время этого матча были моменты, когда вы ощущали опасность у своих ворот?

– У них хорошая атака, индивидуально хорошие футболисты, поэтому они и много забивают. Они довольно опасные, и, конечно, у них были моменты, но мы тоже не просто так тренируемся.