  ВОЛЫНЕЦ: «Очко тоже нужно заслужить»
Украина. Премьер лига
23 ноября 2025, 18:20 | Обновлено 23 ноября 2025, 18:21
107
0

ВОЛЫНЕЦ: «Очко тоже нужно заслужить»

«Полесье» поделило очки с «Эпицентром»

23 ноября 2025, 18:20 | Обновлено 23 ноября 2025, 18:21
107
0
ВОЛЫНЕЦ: «Очко тоже нужно заслужить»
ФК Полесье. Евгений Волынец

Вратарь «Полесья» Евгений Волынец подвел итоги ничейного матча 13-го тура УПЛ с «Эпицентром» – 0:0.

– Осадок остался, потому что не добыли три очка, не хватило забитого гола, но, в принципе, могли и проиграть. «Очко тоже нужно заслужить».

Конечно, хочется выигрывать, но сегодня так получилось, что мы не смогли забить, и уже чем дальше к концу матча, тем команда соперника смелела, поэтому у них появлялись моменты. В целом игра была сложная. Жаль, что не выиграли.

– Довольно интересная статистика этого поединка, потому что у «Полесья» было гораздо больше попыток забить, в то время как у «Эпицентра» почти вдвое больше ударов в створ ворот. С чем это связано?

– У нас были очень хорошие моменты в первом тайме. Я же говорю, если команда может обороняться хорошо и не пропускать, то она становится смелее и в атаке.

Мы не смогли реализовать свои моменты в первом тайме, и когда начали большими силами идти вперед, у них появился простор и моменты.

– Можно ли сказать, что во время этого матча были моменты, когда вы ощущали опасность у своих ворот?

– У них хорошая атака, индивидуально хорошие футболисты, поэтому они и много забивают. Они довольно опасные, и, конечно, у них были моменты, но мы тоже не просто так тренируемся.

Полесье Житомир Эпицентр Каменец-Подольский Полесье - Эпицентр Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Евгений Волынец
Иван Чирко Источник: УПЛ-ТВ
