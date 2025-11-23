Украинский футболист забил гранду своей лиги, став частью сенсации
Юрий Тома впервые отличился голом за клуб «Ньиредьхаза»
29-летний украинский полузащитник Юрий Тома впервые забил за венгерский клуб «Ньиредьхаза» в матче 14-го тура национального чемпионата.
Юрий начал поединок против «Ференцвароша» на скамейке запасных, однако тренер выпустил украинца на 63-й минуте.
За это время Тома отметился голом на 85-й минуте, а позже получил еще и желтую карточку.
В результате «Ньиредьхаза» сенсационно выиграла в гостях у действующего чемпиона лиги – 3:1.
Чемпионат Венгрии. 14-й тур, 22 ноября
«Ференцварош» – «Ньиредьхаза» – 1:3
Голы: Грубер, 83 (пен.) – Маннер, 3, Ковачрети, 30, Тома, 85
