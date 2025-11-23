Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Украинский футболист забил гранду своей лиги, став частью сенсации
23 ноября 2025, 15:33 | Обновлено 23 ноября 2025, 15:34
Украинский футболист забил гранду своей лиги, став частью сенсации

Юрий Тома впервые отличился голом за клуб «Ньиредьхаза»

ФК Ньиредьхаза

29-летний украинский полузащитник Юрий Тома впервые забил за венгерский клуб «Ньиредьхаза» в матче 14-го тура национального чемпионата.

Юрий начал поединок против «Ференцвароша» на скамейке запасных, однако тренер выпустил украинца на 63-й минуте.

За это время Тома отметился голом на 85-й минуте, а позже получил еще и желтую карточку.

В результате «Ньиредьхаза» сенсационно выиграла в гостях у действующего чемпиона лиги – 3:1.

Чемпионат Венгрии. 14-й тур, 22 ноября

«Ференцварош» – «Ньиредьхаза» – 1:3

Голы: Грубер, 83 (пен.) – Маннер, 3, Ковачрети, 30, Тома, 85

