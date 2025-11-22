Александр АНТОНЕНКО: «Психологически такая игра очень бьет по команде»

Украинский тренер «Оболони» Александр Антоненко дал пресс-конференцию после матча 13-го тура УПЛ, в котором его подопечные со счетом 0:6 уступили «Шахтеру»:

– Можем разделить матч на две части. В первом тайме мы пытались делать то, о чем договаривались. Где-то вышло, где-то нет. Пропустили мяч – какой именно и как он залетел, это уже другой вопрос. А вот второй тайм комментировать очень тяжело.

– С «Шахтером» тяжело играть даже в равных составах. Когда остаешься вдесятером, вы сами понимаете, что противостоять такому сопернику становится очень сложно. Могли ли мы рассчитывать на поражение или другой результат до начала матча? На поражение не рассчитывают, на победу тоже нельзя просто надеяться. Можно только пытаться противодействовать сопернику и играть от своих сильных качеств. Говорить, что мы что-то ожидали или не ожидали, я бы не стал.

– После матча первые слова – это поддержка футболистов. Надо поддержать всех. Вся команда нуждается в поддержке. Я сказал ребятам, что мы сделаем выводы, но важно, чтобы выводы сделали все: футболисты и тренеры. Это наша общая работа, и мы ее будем делать.

– Психологически такая игра очень бьет по команде. Мы понимаем, против кого играли. Тем более что в первом тайме многое получалось. У Шахтера не было так много моментов – два, может быть, четыре эпизода. Мы пропустили мяч, и это сильно повлияло на ребят. В раздевалке пытались собраться, настроиться на второй тайм и все выглядело нормально. Но мы допустили ошибки, и через несколько минут пропустили два мяча. На 52-й минуте проигрывать «Шахтеру» 0:3 – это уже очень сложно.

– Мы поддерживаем футболистов и сделаем все, чтобы вывести команду на правильный психологический уровень перед игрой с «Колосом».

– Чего не хватило, чтобы переломить ход игры и сохранить положительный результат или выиграть матч? Наверное, забитый мяч. Возможно, в первом тайме мы и не наиграли на него, но старались не дать «Шахтеру» сыграть в свой футбол. На второй тайм у нас был свой план, но после скорых пропущенных голов восстановиться было очень тяжело. Особенно после двух мячей на старте второй половины.