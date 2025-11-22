Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Александр АНТОНЕНКО: «Психологически такая игра очень бьет по команде»
Украина. Премьер лига
22 ноября 2025, 21:59 | Обновлено 22 ноября 2025, 22:00
330
0

Александр АНТОНЕНКО: «Психологически такая игра очень бьет по команде»

Украинский специалист прокомментировал разгромное поражение в игре с «Шахтером»

22 ноября 2025, 21:59 | Обновлено 22 ноября 2025, 22:00
330
0
Александр АНТОНЕНКО: «Психологически такая игра очень бьет по команде»
ФК Оболонь. Александр Антоненко

Украинский тренер «Оболони» Александр Антоненко дал пресс-конференцию после матча 13-го тура УПЛ, в котором его подопечные со счетом 0:6 уступили «Шахтеру»:

– Можем разделить матч на две части. В первом тайме мы пытались делать то, о чем договаривались. Где-то вышло, где-то нет. Пропустили мяч – какой именно и как он залетел, это уже другой вопрос. А вот второй тайм комментировать очень тяжело.

– С «Шахтером» тяжело играть даже в равных составах. Когда остаешься вдесятером, вы сами понимаете, что противостоять такому сопернику становится очень сложно. Могли ли мы рассчитывать на поражение или другой результат до начала матча? На поражение не рассчитывают, на победу тоже нельзя просто надеяться. Можно только пытаться противодействовать сопернику и играть от своих сильных качеств. Говорить, что мы что-то ожидали или не ожидали, я бы не стал.

– После матча первые слова – это поддержка футболистов. Надо поддержать всех. Вся команда нуждается в поддержке. Я сказал ребятам, что мы сделаем выводы, но важно, чтобы выводы сделали все: футболисты и тренеры. Это наша общая работа, и мы ее будем делать.

– Психологически такая игра очень бьет по команде. Мы понимаем, против кого играли. Тем более что в первом тайме многое получалось. У Шахтера не было так много моментов – два, может быть, четыре эпизода. Мы пропустили мяч, и это сильно повлияло на ребят. В раздевалке пытались собраться, настроиться на второй тайм и все выглядело нормально. Но мы допустили ошибки, и через несколько минут пропустили два мяча. На 52-й минуте проигрывать «Шахтеру» 0:3 – это уже очень сложно.

– Мы поддерживаем футболистов и сделаем все, чтобы вывести команду на правильный психологический уровень перед игрой с «Колосом».

– Чего не хватило, чтобы переломить ход игры и сохранить положительный результат или выиграть матч? Наверное, забитый мяч. Возможно, в первом тайме мы и не наиграли на него, но старались не дать «Шахтеру» сыграть в свой футбол. На второй тайм у нас был свой план, но после скорых пропущенных голов восстановиться было очень тяжело. Особенно после двух мячей на старте второй половины.

По теме:
Игрок Металлиста 1925 рассказал, что помогло харьковчанам обыграть Карпаты
В Динамо выступили с заявлением после поражения от Колоса в УПЛ
БОНДАРЬ: «Если честно, не знал, узнал только сейчас»
чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига Оболонь Киев Оболонь - Шахтер Александр Антоненко пресс-конференция
Даниил Кирияка Источник: ФК Оболонь
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Шахтеру пора продавать Бондаренко. Тем более, что готовая замена есть в УПЛ
Футбол | 22 ноября 2025, 07:10 15
Шахтеру пора продавать Бондаренко. Тем более, что готовая замена есть в УПЛ
Шахтеру пора продавать Бондаренко. Тем более, что готовая замена есть в УПЛ

Прощаться с футболистами в наиболее оптимальное время – это отнюдь не сильная сторона «горняков»

В УАФ ответили на сенсационное предложение Швеции о матче с Украиной
Футбол | 22 ноября 2025, 07:24 4
В УАФ ответили на сенсационное предложение Швеции о матче с Украиной
В УАФ ответили на сенсационное предложение Швеции о матче с Украиной

Украинская команда не будет играть в Швеции, сообщил Плецан

Колос – Динамо Киев – 2:1. «Подарок» Суркису. Видео голов и обзор матча
Футбол | 22.11.2025, 17:54
Колос – Динамо Киев – 2:1. «Подарок» Суркису. Видео голов и обзор матча
Колос – Динамо Киев – 2:1. «Подарок» Суркису. Видео голов и обзор матча
Шовковский отказался прийти на обязательное интервью после поражения Динамо
Футбол | 22.11.2025, 19:40
Шовковский отказался прийти на обязательное интервью после поражения Динамо
Шовковский отказался прийти на обязательное интервью после поражения Динамо
Журналист УПЛ-ТВ: «Шовковский закрыл двери и пошел в автобус»
Футбол | 22.11.2025, 21:09
Журналист УПЛ-ТВ: «Шовковский закрыл двери и пошел в автобус»
Журналист УПЛ-ТВ: «Шовковский закрыл двери и пошел в автобус»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Магучих назвала высоту и какой рекорд собирается побить
Магучих назвала высоту и какой рекорд собирается побить
22.11.2025, 03:55 1
Другие виды
Склоним головы. 12-кратный чемпион мира умер, потеряв ногу на фронте
Склоним головы. 12-кратный чемпион мира умер, потеряв ногу на фронте
22.11.2025, 09:00 4
Война
Швеция обратилась в УАФ с неожиданным предложением перед матчем отбора ЧМ
Швеция обратилась в УАФ с неожиданным предложением перед матчем отбора ЧМ
21.11.2025, 19:01 10
Футбол
В Швеции выступили с дерзким заявлением после того, как им выпала Украина
В Швеции выступили с дерзким заявлением после того, как им выпала Украина
21.11.2025, 07:01 5
Футбол
Легенда сборной Швеции: «Самые легкие команды. Сборная Украины – это...»
Легенда сборной Швеции: «Самые легкие команды. Сборная Украины – это...»
22.11.2025, 08:09 10
Футбол
Французский тренер вывел Гаити на ЧМ, хотя ни разу не был в этой стране
Французский тренер вывел Гаити на ЧМ, хотя ни разу не был в этой стране
21.11.2025, 11:00 6
Футбол
Легенда Динамо выдвинула Суркису свою кандидатуру на место главного тренера
Легенда Динамо выдвинула Суркису свою кандидатуру на место главного тренера
21.11.2025, 09:40 11
Футбол
Дерек ЧИСОРА: «Этот супертяжеловес погасит ему свет за один раунд»
Дерек ЧИСОРА: «Этот супертяжеловес погасит ему свет за один раунд»
20.11.2025, 20:02 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем