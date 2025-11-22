Динамо будет оштрафовано за поступок Шовковского. На какую сумму?

Киевское «Динамо» потерпело неожиданную неудачу в поединке чемпионата Украины сезона 2025/26, уступив «Колосу».

После завершения матча главный тренер киевлян Александр Шовковский был сильно возмущен поражением – тренер отказался давать флэш-интервью официальному вещателю матча, что является явным нарушением статьи 50 регламента УПЛ. За это КДК УАФ оштрафует киевский клуб, сумма штрафа в таких ситуациях составляет 5000-15000 тысяч гривен.

В субботу, 22 ноября 2025 года, состоялся матч 13-го тура Украинской Премьер-лиги между ковалевским «Колосом» и киевским «Динамо». Игра прошла на стадионе «Колос» в Ковалевке, Киевская область, и завершилась поражением гостей со счетом 1:2.