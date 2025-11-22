Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Динамо будет оштрафовано за поступок Шовковского. На какую сумму?
Украина. Премьер лига
22 ноября 2025, 21:07 |
349
0

Динамо будет оштрафовано за поступок Шовковского. На какую сумму?

Киевляне проиграли «Колосу»

22 ноября 2025, 21:07 |
349
0
Динамо будет оштрафовано за поступок Шовковского. На какую сумму?
ФК Динамо. Александр Шовковский

Киевское «Динамо» потерпело неожиданную неудачу в поединке чемпионата Украины сезона 2025/26, уступив «Колосу».

После завершения матча главный тренер киевлян Александр Шовковский был сильно возмущен поражением – тренер отказался давать флэш-интервью официальному вещателю матча, что является явным нарушением статьи 50 регламента УПЛ. За это КДК УАФ оштрафует киевский клуб, сумма штрафа в таких ситуациях составляет 5000-15000 тысяч гривен.

В субботу, 22 ноября 2025 года, состоялся матч 13-го тура Украинской Премьер-лиги между ковалевским «Колосом» и киевским «Динамо». Игра прошла на стадионе «Колос» в Ковалевке, Киевская область, и завершилась поражением гостей со счетом 1:2.

По теме:
Журналист УПЛ-ТВ: «Шовковский закрыл двери и пошел в автобус»
Андрей АНИЩЕНКО: «Если вы что-то можете – сыграете даже на асфальте»
КАЛЮЖНЫЙ: «Соперник бегал за мной и толкал. А потом – плюнул в меня»
Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Колос Ковалевка Колос - Динамо штрафы
Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Шовковский, несмотря на фиаско от Колоса, добился солидного достижения
Футбол | 22 ноября 2025, 19:42 1
Шовковский, несмотря на фиаско от Колоса, добился солидного достижения
Шовковский, несмотря на фиаско от Колоса, добился солидного достижения

Тренер провел за клуб 100 матчей в качестве тренера

Колос – Динамо Киев – 2:1. «Подарок» Суркису. Видео голов и обзор матча
Футбол | 22 ноября 2025, 17:54 2
Колос – Динамо Киев – 2:1. «Подарок» Суркису. Видео голов и обзор матча
Колос – Динамо Киев – 2:1. «Подарок» Суркису. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор поединка 13-го тура УПЛ

ФОТО. Поздравили Суркиса. Динамо проиграло три подряд матча в УПЛ
Футбол | 22.11.2025, 17:55
ФОТО. Поздравили Суркиса. Динамо проиграло три подряд матча в УПЛ
ФОТО. Поздравили Суркиса. Динамо проиграло три подряд матча в УПЛ
Шахтеру пора продавать Бондаренко. Тем более, что готовая замена есть в УПЛ
Футбол | 22.11.2025, 07:10
Шахтеру пора продавать Бондаренко. Тем более, что готовая замена есть в УПЛ
Шахтеру пора продавать Бондаренко. Тем более, что готовая замена есть в УПЛ
ФЬЮРИ: «Этот супертяж может победить его даже своим членом»
Бокс | 22.11.2025, 05:42
ФЬЮРИ: «Этот супертяж может победить его даже своим членом»
ФЬЮРИ: «Этот супертяж может победить его даже своим членом»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Отказ от титула приблизил Усика к невероятному бою с обидчиком Кличко
Отказ от титула приблизил Усика к невероятному бою с обидчиком Кличко
21.11.2025, 08:24 5
Бокс
ОФИЦИЛЬНО. Дюбуа отказался драться за статус претендента на бой с Усиком
ОФИЦИЛЬНО. Дюбуа отказался драться за статус претендента на бой с Усиком
21.11.2025, 04:59 1
Бокс
В Швеции выступили с дерзким заявлением после того, как им выпала Украина
В Швеции выступили с дерзким заявлением после того, как им выпала Украина
21.11.2025, 07:01 5
Футбол
ЛЕВАНДОВСКИ: «Если Мудрику разрешат играть в марте за сборную Украины...»
ЛЕВАНДОВСКИ: «Если Мудрику разрешат играть в марте за сборную Украины...»
21.11.2025, 12:23 10
Футбол
Французский тренер вывел Гаити на ЧМ, хотя ни разу не был в этой стране
Французский тренер вывел Гаити на ЧМ, хотя ни разу не был в этой стране
21.11.2025, 11:00 4
Футбол
Легенда сборной Швеции: «Самые легкие команды. Сборная Украины – это...»
Легенда сборной Швеции: «Самые легкие команды. Сборная Украины – это...»
22.11.2025, 08:09 11
Футбол
Склоним головы. 12-кратный чемпион мира умер, потеряв ногу на фронте
Склоним головы. 12-кратный чемпион мира умер, потеряв ногу на фронте
22.11.2025, 09:00 4
Война
Легенда Динамо находится в очень тяжелом состоянии. Об этом сообщил Ребров
Легенда Динамо находится в очень тяжелом состоянии. Об этом сообщил Ребров
21.11.2025, 17:02 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем