  4. ВИДЕО. Это фиаско. Динамо во второй раз пропустило от форварда Колоса
Украина. Премьер лига
22 ноября 2025, 16:14 | Обновлено 22 ноября 2025, 16:15
Юрий Климчук расписался дублем в воротах киевлян

ФК Колос. Юрий Климчук

Нападающий ковалевского «Колоса» Юрий Климчук оформил дубль в ворота киевского «Динамо» в матче 13-го тура Украинской Премьер-лиги.

Поединок проходит на стадионе «Колос» в Ковалевке.

Нападающий ковалевцев получил мяч на линии штрафной площадки киевлян и вторым касанием отправил снаряд в сетку ворот Нещерета.

Первый из своих двух голов Климчук забил уже на 9-й минуте встречи, а второй произошел на 37-й минуте.

