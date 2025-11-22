Нападающий ковалевского «Колоса» Юрий Климчук оформил дубль в ворота киевского «Динамо» в матче 13-го тура Украинской Премьер-лиги.

Поединок проходит на стадионе «Колос» в Ковалевке.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Нападающий ковалевцев получил мяч на линии штрафной площадки киевлян и вторым касанием отправил снаряд в сетку ворот Нещерета.

Первый из своих двух голов Климчук забил уже на 9-й минуте встречи, а второй произошел на 37-й минуте.

ВИДЕО. Это фиаско. Динамо во второй раз пропустило от форварда Колоса