ВИДЕО. Это фиаско. Динамо во второй раз пропустило от форварда Колоса
Юрий Климчук расписался дублем в воротах киевлян
Нападающий ковалевского «Колоса» Юрий Климчук оформил дубль в ворота киевского «Динамо» в матче 13-го тура Украинской Премьер-лиги.
Поединок проходит на стадионе «Колос» в Ковалевке.
Нападающий ковалевцев получил мяч на линии штрафной площадки киевлян и вторым касанием отправил снаряд в сетку ворот Нещерета.
Первый из своих двух голов Климчук забил уже на 9-й минуте встречи, а второй произошел на 37-й минуте.
