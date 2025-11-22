Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Титулованный немецкий клуб готовит предложение по украинскому форварду
Германия
22 ноября 2025, 13:22
Титулованный немецкий клуб готовит предложение по украинскому форварду

Гамбург заинтересован в трансфере Даниила Сикана

Титулованный немецкий клуб готовит предложение по украинскому форварду
Getty Images/Global Images Ukraine. Даниил Сикан

Украинский нападающий турецкого «Трабзонспора» Даниил Сикан может продолжить карьеру в чемпионате Германии, сообщает Sabah.

По информации источника, заинтересованность в подписании 24-летнего игрока проявляет «Гамбург». Немецкий клуб хочет подписать украинца зимой и уже готовит по нему предложение «Трабзонспору».

В текущем сезоне Сикан сыграл на клубном уровне девять матчей, в которых он отличился одним голом и одной результативной передачей. Контракт Даниила с «Трабзонспором» рассчитан до лета 2029 года.

Сообщалось, что Сикана может вернуть донецкий «Шахтер».

Даниил Сикан Гамбург Трабзонспор трансферы трансферы Бундеслиги чемпионат Турции по футболу
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
