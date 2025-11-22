Титулованный немецкий клуб готовит предложение по украинскому форварду

Украинский нападающий турецкого «Трабзонспора» Даниил Сикан может продолжить карьеру в чемпионате Германии, сообщает Sabah.

По информации источника, заинтересованность в подписании 24-летнего игрока проявляет «Гамбург». Немецкий клуб хочет подписать украинца зимой и уже готовит по нему предложение «Трабзонспору».

В текущем сезоне Сикан сыграл на клубном уровне девять матчей, в которых он отличился одним голом и одной результативной передачей. Контракт Даниила с «Трабзонспором» рассчитан до лета 2029 года.

Сообщалось, что Сикана может вернуть донецкий «Шахтер».