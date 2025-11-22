Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Роман ГРИГОРЧУК: «Эта команда должна быть выше в турнирной таблице УПЛ»
Украина. Премьер лига
Роман ГРИГОРЧУК: «Эта команда должна быть выше в турнирной таблице УПЛ»

Специалист поддержал футболистов и тренерский штаб Руха

ФК ЛНЗ. Роман Григорчук

Известный украинский тренер Роман Григорчук поддержал футболистов и тренерский штаб львовского Руха, которые находятся в зоне вылета УПЛ.

«Я хочу высказаться именно о команде Ивана Федыка. Рух и Александрия чем-то схожи между собой – они переживают одинаковый период. Движение сейчас, на мой взгляд, это команда, которая просто гарантированно должна быть выше в турнирной таблице.

Они имеют потенциал для достижения лучших результатов. Это тот случай, когда не хватает чуть-чуть. Если тренерский штаб не сможет проанализировать и понять, чего именно не хватает...

Они должны решить этот вопрос и тогда будут выше в турнирной таблице, но главное, чтобы не было поздно. В некоторых матчах львовской команде не хватило банального везения», – сказал Григорчук.

В нынешнем сезоне Рух находится на 15 строчке турнирной таблицы, имея в своем активе 7 зачетных пунктов после 12 сыгранных матчей.

Роман Григорчук Рух Львов Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua

