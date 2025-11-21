Потрачено. Хоффенхайм упустил победу и остался вне топ-3 Бундеслиги

21 ноября матчем между «Майнцем» и «Хоффенхаймом» стартовал 11-й тур Бундеслиги.

Команды встретились в городе Майнц на стадионе «Mewa Arena».

«Хоффенхайм» вышел вперёд на девятой минуте и успешно удерживал победный результат до последних 15 минут встречи.

На 76-й минуте «Майнц» сравнял счет и довел матч до ничьей, даже играя в меньшинстве.

Бундеслига. 11-й тур, 21 ноября

«Майнц» – «Хоффенхайм» – 1:1

Голы: да Коста, 76 – Ганче-Ольсен, 9 (автогол)

Удаление: Кор, 87