Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат Германии
Майнц
21.11.2025 21:30 – FT 1 : 1
Хоффенхайм
Германия
21 ноября 2025, 23:32 | Обновлено 21 ноября 2025, 23:38
22
0

Потрачено. Хоффенхайм упустил победу и остался вне топ-3 Бундеслиги

«Майнц» в меньшинстве удержал ничью

21 ноября 2025, 23:32 | Обновлено 21 ноября 2025, 23:38
22
0
Потрачено. Хоффенхайм упустил победу и остался вне топ-3 Бундеслиги
Getty Images/Global Images Ukraine

21 ноября матчем между «Майнцем» и «Хоффенхаймом» стартовал 11-й тур Бундеслиги.

Команды встретились в городе Майнц на стадионе «Mewa Arena».

«Хоффенхайм» вышел вперёд на девятой минуте и успешно удерживал победный результат до последних 15 минут встречи.

На 76-й минуте «Майнц» сравнял счет и довел матч до ничьей, даже играя в меньшинстве.

Бундеслига. 11-й тур, 21 ноября

«Майнц» – «Хоффенхайм» – 1:1

Голы: да Коста, 76 – Ганче-Ольсен, 9 (автогол)

Удаление: Кор, 87

Майнц чемпионат Германии по футболу Бундеслига Хоффенхайм автогол удаление (красная карточка)
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
