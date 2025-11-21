21.11.2025 21:30 – FT 1 : 1
Германия21 ноября 2025
Потрачено. Хоффенхайм упустил победу и остался вне топ-3 Бундеслиги
«Майнц» в меньшинстве удержал ничью
21 ноября 2025
21 ноября матчем между «Майнцем» и «Хоффенхаймом» стартовал 11-й тур Бундеслиги.
Команды встретились в городе Майнц на стадионе «Mewa Arena».
«Хоффенхайм» вышел вперёд на девятой минуте и успешно удерживал победный результат до последних 15 минут встречи.
На 76-й минуте «Майнц» сравнял счет и довел матч до ничьей, даже играя в меньшинстве.
Бундеслига. 11-й тур, 21 ноября
«Майнц» – «Хоффенхайм» – 1:1
Голы: да Коста, 76 – Ганче-Ольсен, 9 (автогол)
Удаление: Кор, 87
