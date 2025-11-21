Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
21 ноября 2025, 19:02 |
Проспер ОБА: «Я пообещал некоторым, что забью 3 гола в ворота СК Полтава»

Лидер ЛНЗ доволен своей игрой против СК Полтава, но хотел забить больше

Проспер ОБА: «Я пообещал некоторым, что забью 3 гола в ворота СК Полтава»
ФК ЛНЗ. Проспер Оба

Нигерийский лидер черкасского ЛНЗ Проспер Оба поделился эмоциями после победы «фиолетовых» над СК Полтава (2:0) в 13 туре УПЛ.

- Я чувствую себя хорошо. Я очень счастлив. Я помог команде сделать 3 очка, и я чувствую себя хорошо.

– Когда вас заменили, вы были расстроены. Хотели забить 3-й мяч?

– Да, я хотел забить 3-й. Я уже пообещал некоторым, что забью 3, поэтому хотел забить.

– Вы забили 7 голов в УПЛ, это классная статистика. Какой из них был для вас наиболее памятным?

– Гол «Шахтеру». Это был особый гол для меня, потому что мы играли против гранда. Я забил против них, поэтому это был самый особенный гол для меня.

– Видели ваши танцы с Яшари после забитого гола. Кто являлся автором этого танца?

– Никто. Несколько игр назад он сказал, что когда я забью гол, чтобы мы с ним вдвоем потанцевали. Я упомянул об этом, и мы это сделали.

– Вы на первом месте в таблице бомбардиров УПЛ. Когда переходили, ожидали ли от себя такой результативности?

– Да. Я это ожидал, потому что я тяжело работаю каждый день, чтобы забивать в каждой игре. Но, конечно, футбол нельзя прогнозировать, ты не можешь ничего сказать заранее. Поэтому я счастлив быть на первом месте и продолжу работать, чтобы забивать и дальше.

– Какова ваша персональная цель на будущее?

– Давайте посмотрим в следующей игре, – сказал Оба.

Проспер Оба ЛНЗ Черкассы Полтава Полтава - ЛНЗ Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: УПЛ-ТВ
