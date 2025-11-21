Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Сыграет ли Яшари? Известны стартовые составы на матч СК Полтава – ЛНЗ в УПЛ
Украина. Премьер лига
21 ноября 2025, 14:29 |
34
0

Сыграет ли Яшари? Известны стартовые составы на матч СК Полтава – ЛНЗ в УПЛ

Команды сыграют матч 13 тура УПЛ

21 ноября 2025, 14:29 |
34
0
Сыграет ли Яшари? Известны стартовые составы на матч СК Полтава – ЛНЗ в УПЛ
Коллаж Sport.ua

В номинально-домашнем матче СК Полтава сыграет против черкасского ЛНЗ. Эта игра пройдет в рамках 13-го тура Украинской Премьер-лиги.

Павел Матвийченко и Виталий Пономарев определились со стартовыми составами своих команд на предстоящий поединок. Лидер «фиолетовых» Яшари ожидаемо остался на скамейке запасных

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Матч СК Полтава – ЛНЗ запланирован на пятницу, 21 ноября. Стартовый свисток раздастся в 15:30 по киевскому времени.

В нынешнем сезоне черкасский ЛНЗ занимает второе место турнирной таблицы Премьер-лиги, имея в своем активе 23 зачетных пункта после 12 сыгранных матчей. СК Полтава находится на дне турнирной таблицы с 6 пунктами.

Сыграет ли Яшари? Известны стартовые составы на матч СК Полтава – ЛНЗ в УПЛ

По теме:
Дарио СРНА: «Великий! Спасибо за все»
Буковина-2 Черновцы – Атлет Киев. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Президент Эпицентра пояснил, почему клуб сменил стадион для домашних матчей
стартовые составы ЛНЗ Черкассы Полтава Виталий Пономарев Павел Матвийченко Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Мухаррем Яшари
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ярослава МАГУЧИХ: «Нафига оно нужно – прыгать на тренировках на 2 м»
Другие виды | 21 ноября 2025, 04:15 3
Ярослава МАГУЧИХ: «Нафига оно нужно – прыгать на тренировках на 2 м»
Ярослава МАГУЧИХ: «Нафига оно нужно – прыгать на тренировках на 2 м»

Все силы спортсменка тратит только на турнирах

Милевский прокомментировал жребий квалификации ЧМ для Украины
Футбол | 20 ноября 2025, 15:00 4
Милевский прокомментировал жребий квалификации ЧМ для Украины
Милевский прокомментировал жребий квалификации ЧМ для Украины

Экс-игрок сборной Украины считает, что будет команде Реброва непросто

Польша потеряет Левандовски, если не пройдет Албанию, Украину или Швецию
Футбол | 21.11.2025, 13:07
Польша потеряет Левандовски, если не пройдет Албанию, Украину или Швецию
Польша потеряет Левандовски, если не пройдет Албанию, Украину или Швецию
Французский тренер вывел Гаити на ЧМ, хотя ни разу не был в этой стране
Футбол | 21.11.2025, 11:00
Французский тренер вывел Гаити на ЧМ, хотя ни разу не был в этой стране
Французский тренер вывел Гаити на ЧМ, хотя ни разу не был в этой стране
Отказ от титула приблизил Усика к невероятному бою с обидчиком Кличко
Бокс | 21.11.2025, 08:24
Отказ от титула приблизил Усика к невероятному бою с обидчиком Кличко
Отказ от титула приблизил Усика к невероятному бою с обидчиком Кличко
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ВИДЕО. Сильная реакция. Вот что сделала Магучих после обстрела рф
ВИДЕО. Сильная реакция. Вот что сделала Магучих после обстрела рф
19.11.2025, 16:18 1
Другие виды
Названы возможные соперники Усика после отказа сразиться с Вордли
Названы возможные соперники Усика после отказа сразиться с Вордли
20.11.2025, 07:53 3
Бокс
Букмекеры объявили коэффициенты на матч Украина – Швеция. Кто фаворит?
Букмекеры объявили коэффициенты на матч Украина – Швеция. Кто фаворит?
20.11.2025, 15:05 9
Футбол
Украина в шестой раз сыграет против Швеции. На чьей стороне преимущество?
Украина в шестой раз сыграет против Швеции. На чьей стороне преимущество?
20.11.2025, 14:43 15
Футбол
Жеребьевка межконтинентального плей-офф. Кто с кем сыграет в полуфиналах
Жеребьевка межконтинентального плей-офф. Кто с кем сыграет в полуфиналах
20.11.2025, 14:17 7
Футбол
Аналитики We Global Football назвали шансы Украины на выход на ЧМ-2026
Аналитики We Global Football назвали шансы Украины на выход на ЧМ-2026
20.11.2025, 18:50 17
Футбол
Ритуалы вуду после Мбокани. ДР Конго выдала сенсацию в отборе на ЧМ-2026
Ритуалы вуду после Мбокани. ДР Конго выдала сенсацию в отборе на ЧМ-2026
19.11.2025, 18:00 3
Футбол
В команде Усика объяснили, почему боксер отказался от титула WBO
В команде Усика объяснили, почему боксер отказался от титула WBO
20.11.2025, 05:42 3
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем