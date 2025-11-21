Мохамаду Канте забил четыре мяча. Шахтер U-19 обыграл Оболонь U-19
Юношеская команда «Шахтера» одержала уверенную победу
В матче 13-го тура Национальной лиги U-19 встретились юношеские команды «Оболони» и «Шахтера». «Горняки» одержали уверенную победу со счетом 5:0.
Настоящим героем матча стал Мохамаду Канте. Игрок «Шахтера» U-19 в первом тайме забил три мяча, а в начале второго тайма стал автором четвертого мяча.
Гости уверенно контролировали ход поединка. И в компенсированное время Владислав Тютюнов установил окончательный счет.
Национальная лига U-19, 13-й тур, 21 ноября
«Оболонь» U-19 – «Шахтер» U-19 – 3:0
Голы: Канте, 11, 14, 41, 51, Тютюнов, 90+3
