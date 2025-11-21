Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Мохамаду Канте забил четыре мяча. Шахтер U-19 обыграл Оболонь U-19
Молодежные турниры
21 ноября 2025, 14:14 |
Мохамаду Канте забил четыре мяча. Шахтер U-19 обыграл Оболонь U-19

Юношеская команда «Шахтера» одержала уверенную победу

ФК Шахтер. Мохамаду Канте

В матче 13-го тура Национальной лиги U-19 встретились юношеские команды «Оболони» и «Шахтера». «Горняки» одержали уверенную победу со счетом 5:0.

Настоящим героем матча стал Мохамаду Канте. Игрок «Шахтера» U-19 в первом тайме забил три мяча, а в начале второго тайма стал автором четвертого мяча.

Гости уверенно контролировали ход поединка. И в компенсированное время Владислав Тютюнов установил окончательный счет.

Национальная лига U-19, 13-й тур, 21 ноября

«Оболонь» U-19 – «Шахтер» U-19 – 3:0

Голы: Канте, 11, 14, 41, 51, Тютюнов, 90+3

Видеозапись матча

Инфографика

чемпионат Украины по футболу U-19 Шахтер Донецк U-19 Оболонь Киев U-19 Мохамаду Канте Владислав Тютюнов
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
