Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
21 ноября 2025, 02:09 | Обновлено 21 ноября 2025, 02:17
ФОТО. Автографы Месси теперь будут проверять по-новому. Что случилось?

Лионель Месси станет лицом революции в аутентификации: его автографы теперь невозможно подделать

ФОТО. Автографы Месси теперь будут проверять по-новому. Что случилось?
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

Компания Icons, британский производитель спортивной коллекционной продукции, усиливает процесс аутентификации автографов – начиная со своего главного клиента, Лионеля Месси.

Компания продлила контракт с аргентинцем ещё на пять лет и представила новую трехступенчатую систему проверки подлинности.

Icons совместно с Месси и его командой разработали систему TripleLock, в которую входят: 1) индивидуальное фото момента подписи с датой, временем и местом; 2) защищенная голограмма на каждом предмете и соответствующем сертификате; 3) встроенный NFC-чип, позволяющий моментально подтвердить подлинность через смартфон.

Icons уже 20 лет проводит приватные сессии подписей с Месси и документирует каждую подпись. Гендиректор Дэн Джеймисон отметил, что новый процесс должен полностью устранить сомнения покупателей, особенно после недавних споров вокруг автографов Месси на карточках Topps, часть из которых PSA отказалась аутентифицировать.

Компания планирует использовать TripleLock и для других своих спортсменов, включая Криштиану Роналду и Ламина Ямаля.

фото lifestyle Лионель Месси Интер Майами Major League Soccer (MLS) сборная Аргентины по футболу Криштиану Роналду Ламин Ямаль
Максим Лапченко Источник: The Athletic
