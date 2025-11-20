Тренер сборной оценил шансы Украины в матче против Швеции
Михайленко считает, что шансы равны – 50 на 50
Главный тренер юношеской сборной Украины Дмитрий Михайленко оценил шансы главной команды страны против Швеции в матче плей-офф отбора на чемпионат мира 2026.
– У кого больше шансов на победу?
– Шансы Украины и Швеции на выход в финал плей-офф равны, так же, как и во всех других парах этого этапа соревнований.
20 ноября в швейцарском Цюрихе состоялась жеребьевка плей-офф квалификации ЧМ-2026 в зоне УЕФА. Соперником сборной Украины в полуфинале плей-офф стала Швеция. Украина проведет полуфинальный матч 26 марта на условно домашнем стадионе.
