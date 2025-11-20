Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Тренер сборной оценил шансы Украины в матче против Швеции
Чемпионат мира
20 ноября 2025, 20:21 | Обновлено 20 ноября 2025, 20:24
1162
0

Тренер сборной оценил шансы Украины в матче против Швеции

Михайленко считает, что шансы равны – 50 на 50

20 ноября 2025, 20:21 | Обновлено 20 ноября 2025, 20:24
1162
0
Тренер сборной оценил шансы Украины в матче против Швеции
УАФ. Дмитрий Михайленко

Главный тренер юношеской сборной Украины Дмитрий Михайленко оценил шансы главной команды страны против Швеции в матче плей-офф отбора на чемпионат мира 2026.

– У кого больше шансов на победу?

– Шансы Украины и Швеции на выход в финал плей-офф равны, так же, как и во всех других парах этого этапа соревнований.

20 ноября в швейцарском Цюрихе состоялась жеребьевка плей-офф квалификации ЧМ-2026 в зоне УЕФА. Соперником сборной Украины в полуфинале плей-офф стала Швеция. Украина проведет полуфинальный матч 26 марта на условно домашнем стадионе.

По теме:
Экс-тренер сборных Украины назвал двух самых опасных игроков Швеции
Фавориты? Букмекеры оценили шансы Украины выйти на чемпионат мира 2026
ФОТО. Скотт затмил КриРо: шедевр Мактоминея побил рекорд бисиклеты Роналду
сборная Украины по футболу сборная Швеции по футболу ЧМ-2026 по футболу
Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Украина в шестой раз сыграет против Швеции. На чьей стороне преимущество?
Футбол | 20 ноября 2025, 14:43 12
Украина в шестой раз сыграет против Швеции. На чьей стороне преимущество?
Украина в шестой раз сыграет против Швеции. На чьей стороне преимущество?

Вспомним все матчи украинской сборной против шведов

Маркевич – о жеребьевке плей-офф ЧМ-2026 для сборной Украины
Футбол | 20 ноября 2025, 16:15 3
Маркевич – о жеребьевке плей-офф ЧМ-2026 для сборной Украины
Маркевич – о жеребьевке плей-офф ЧМ-2026 для сборной Украины

Авторитетный наставник считает, что «сине-желтым» попал самый сложный оппонент из всех возможных

Расписание и результаты матчей украинок на турнирах ITF на 17–23.11
Теннис | 20.11.2025, 19:33
Расписание и результаты матчей украинок на турнирах ITF на 17–23.11
Расписание и результаты матчей украинок на турнирах ITF на 17–23.11
Сборная Украины узнала соперников. Жеребьевка плей-офф квалификации ЧМ
Футбол | 20.11.2025, 14:42
Сборная Украины узнала соперников. Жеребьевка плей-офф квалификации ЧМ
Сборная Украины узнала соперников. Жеребьевка плей-офф квалификации ЧМ
Буффон не хочет играть с командой, которая досталась сборной Украины
Футбол | 20.11.2025, 20:15
Буффон не хочет играть с командой, которая досталась сборной Украины
Буффон не хочет играть с командой, которая досталась сборной Украины
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Источник: Ребров в последний момент исключил игрока Динамо из старта
Источник: Ребров в последний момент исключил игрока Динамо из старта
19.11.2025, 07:58 12
Футбол
В команде Усика объяснили, почему боксер отказался от титула WBO
В команде Усика объяснили, почему боксер отказался от титула WBO
20.11.2025, 05:42 3
Бокс
Голы после 90-й. Шотландия и Дания определили обладателя путевки на ЧМ
Голы после 90-й. Шотландия и Дания определили обладателя путевки на ЧМ
18.11.2025, 23:49 18
Футбол
«4 недели, Усик платит». Как Уордли приезжал в Украину и что из этого вышло
«4 недели, Усик платит». Как Уордли приезжал в Украину и что из этого вышло
19.11.2025, 11:05 4
Бокс
ВИДЕО. Гвардиола в своей речи затронул Зеленского. Не в хорошем контексте
ВИДЕО. Гвардиола в своей речи затронул Зеленского. Не в хорошем контексте
18.11.2025, 21:19 40
Футбол
Итоговые таблицы отбора ЧМ-2026. Еще 5 команд от УЕФА вышли на мундиаль
Итоговые таблицы отбора ЧМ-2026. Еще 5 команд от УЕФА вышли на мундиаль
19.11.2025, 06:05 5
Футбол
Третья разгромная победа. Украина U-19 с первого места прошла дальше
Третья разгромная победа. Украина U-19 с первого места прошла дальше
18.11.2025, 17:07 7
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем