Тренер сборной оценил шансы Украины в матче против Швеции

Главный тренер юношеской сборной Украины Дмитрий Михайленко оценил шансы главной команды страны против Швеции в матче плей-офф отбора на чемпионат мира 2026.

– У кого больше шансов на победу?

– Шансы Украины и Швеции на выход в финал плей-офф равны, так же, как и во всех других парах этого этапа соревнований.

20 ноября в швейцарском Цюрихе состоялась жеребьевка плей-офф квалификации ЧМ-2026 в зоне УЕФА. Соперником сборной Украины в полуфинале плей-офф стала Швеция. Украина проведет полуфинальный матч 26 марта на условно домашнем стадионе.