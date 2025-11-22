Украина. Премьер лига22 ноября 2025, 02:32 |
Легенда Динамо назвал четырех игроков, к которым у него нет вопросов
Шацких выбрал игроков, которые ему нравятся в «Динамо»
22 ноября 2025, 02:32
Бывший футболист киевского «Динамо» Максим Шацких назвал нынешних футболистов киевского клуба, которые ему нравятся и к которым у него нет никаких вопросов.
«Виталий Буяльский и Николай Шапаренко хорошо выглядят. Денис Попов играет на своем уровне. Саша Караваев – молодец, старается и приносит пользу Динамо», – сказал Максим Шацких.
Ранее экс-нападающий «Динамо» Максим Шацких ответил на вопрос о возможности того, что Андрей Ярмоленко побьет его рекорд результативности в УПЛ.
