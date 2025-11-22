Легенда Динамо назвал четырех игроков, к которым у него нет вопросов

Бывший футболист киевского «Динамо» Максим Шацких назвал нынешних футболистов киевского клуба, которые ему нравятся и к которым у него нет никаких вопросов.

«Виталий Буяльский и Николай Шапаренко хорошо выглядят. Денис Попов играет на своем уровне. Саша Караваев – молодец, старается и приносит пользу Динамо», – сказал Максим Шацких.

