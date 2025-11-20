Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. 8 хет-триков Холанда в АПЛ. Сможет ли превзойти рекорд Агуэро?
Англия
8 хет-триков Холанда в АПЛ. Сможет ли превзойти рекорд Агуэро?

Вспомним топ-10 игроков Премьер-лиги с наибольшим количеством хет-триков

Getty Images/Global Images Ukraine. Эрлинг Холанд

Нападающий Манчестер Сити Эрлинг Холанд в 108 матчах АПЛ отличился 8 хет-триками.

На данный момент только трое игроков в истории АПЛ имеют большее количество.

Другой бывший форвард «горожан» Серхио Агуэро является рекордсменом лиги с 12 хет-триками.

На один меньше имеет Алан Ширер (11), замыкает тройку Робби Фаулер (9).

Правда, в этом сезоне Холанд еще не отмечался хет-триками в АПЛ, несмотря на то, что является лучшим бомбардиром чемпионата с 14 забитыми голами.

В активе норвежского форварда 5 матчей в сезоне 2025/26, в которых он делал дубль.

Игроки с наибольшим количеством хет-триков в истории АПЛ:

  • 12 – Серхио Агуэро (Аргентина), 275 матчей
  • 11 – Алан Ширер (Англия), 441 матч
  • 9 – Робби Фаулер (Англия), 379 матчей
  • 8 – Эрлинг Холанд (Норвегия), 108 матчей
  • 8 – Тьерри Анри (Франция), 258 матчей
  • 8 – Гарри Кейн (Англия), 320 матчей
  • 8 – Майкл Оуэн (Англия), 326 матчей
  • 7 – Уэйн Руни (Англия), 491 матч
  • 6 – Луис Суарес (Уругвай), 110 матчей
  • 5 – Руд ван Нистелрой (Нидерланды), 150 матчей

Напомним, в следующем туре соперником Манчестер Сити в выездном матче будет Ньюкасл Юнайтед.


150-миллионный трансфер усилит Ливерпуль в ближайшее время
Звезда Манчестер Сити может бесплатно уйти из клуба
Арсенал согласовал контракт с вундеркиндом, но пока не может подписать его
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
