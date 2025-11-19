Стало известно, какую премию получили игроки Полтавы за ничейные матчи УПЛ

Футболисты клуба «Полтава» получили премиальные за два последних матча Украинской Премьер-лиги.

По информации источника, президент «Полтавы» наградил игроков за ничьи в поединках с «Колосом» (2:2) и «Кривбассом» (2:2).

Игроки, вышедшие в стартовом составе, получили по 1 тысяче долларов, а футболисты, вышедшие на замену, – по 500 долларов.

В турнирной таблице чемпионата Украины полтавский клуб находится на последнем месте – 16-я позиция и шесть очков в активе.