Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Стало известно, какую премию получили игроки Полтавы за ничейные матчи УПЛ
Украина. Премьер лига
19 ноября 2025, 21:07 | Обновлено 19 ноября 2025, 21:14
Стало известно, какую премию получили игроки Полтавы за ничейные матчи УПЛ

Президент отблагодарил футболистов за два поединка

СК Полтава

Футболисты клуба «Полтава» получили премиальные за два последних матча Украинской Премьер-лиги.

По информации источника, президент «Полтавы» наградил игроков за ничьи в поединках с «Колосом» (2:2) и «Кривбассом» (2:2).

Игроки, вышедшие в стартовом составе, получили по 1 тысяче долларов, а футболисты, вышедшие на замену, – по 500 долларов.

В турнирной таблице чемпионата Украины полтавский клуб находится на последнем месте – 16-я позиция и шесть очков в активе.

чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Полтава премиальные Колос Ковалевка Кривбасс Кривой Рог Полтава - Колос Кривбасс - Колос
Андрей Витренко Источник: Sportarena
