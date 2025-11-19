Украина. Премьер лига19 ноября 2025, 21:07 | Обновлено 19 ноября 2025, 21:14
74
0
Стало известно, какую премию получили игроки Полтавы за ничейные матчи УПЛ
Президент отблагодарил футболистов за два поединка
19 ноября 2025, 21:07 | Обновлено 19 ноября 2025, 21:14
74
0
Футболисты клуба «Полтава» получили премиальные за два последних матча Украинской Премьер-лиги.
По информации источника, президент «Полтавы» наградил игроков за ничьи в поединках с «Колосом» (2:2) и «Кривбассом» (2:2).
Игроки, вышедшие в стартовом составе, получили по 1 тысяче долларов, а футболисты, вышедшие на замену, – по 500 долларов.
В турнирной таблице чемпионата Украины полтавский клуб находится на последнем месте – 16-я позиция и шесть очков в активе.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 19 ноября 2025, 15:45 3
Умберто Катандзаро угодил в катастрофическую ситуацию...
Футбол | 19 ноября 2025, 07:58 8
Ожидалось, что против Исландии сыграет Шапаренко
Футбол | 19.11.2025, 19:35
Футбол | 19.11.2025, 06:05
Футбол | 19.11.2025, 16:01
Комментарии 0
Популярные новости
17.11.2025, 23:29
18.11.2025, 06:23 4
18.11.2025, 17:07 7
18.11.2025, 16:35 22
18.11.2025, 08:55
18.11.2025, 07:55 1
18.11.2025, 10:47 15