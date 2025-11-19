Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Экс-игрок сборной Украины: «Команде Реброва повезло с соперниками»
Чемпионат мира
19 ноября 2025, 18:22 | Обновлено 19 ноября 2025, 18:30
Пуканыч выбрал Северную Македонии

УАФ

Бывший игрок национальной сборной Украины Адриан Пуканыч эксклюзивно для Sport.ua назвал сборную, которую он хотел бы в соперники подопечным Сергея Реброва в полуфинале плей-офф ЧМ-2026.

«По моему мнению, украинской сборной повезло с потенциальными конкурентами в плей-офф. Все пробивались благодаря успешному выступлению в Лиге наций и уступают нашим в табели о рангах. Хотя все пока хорошо только на бумаге. Ведь до противостояния еще достаточно времени и неизвестно в каком состоянии будут участники в конце марта, обойдется ли без травм лидеров, в конце концов, выполнят ли они тренерские установки непосредственно во время поединка».

«Все же, если бы речь шла о моем желании, я бы выбрал в соперники для украинцев македонцев. Хотя, если принимать во внимание, что борьба будет идти на вылет, все опасны и следует настраиваться демонстрировать все свое умение. Иначе возможны неприятные сюрпризы», – сказал Пуканыч.

Адриан Пуканыч сборная Украины по футболу ЧМ-2026 по футболу
Максим Коваленко
Максим Коваленко Sport.ua
Полковник
Полностью согласен☝️
Mark4854590
Хто б не випав при жеребкуванні, все одно буде важко. Кожна збірна розуміє ціну матчу і буде битися до кінця
