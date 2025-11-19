Экс-игрок сборной Украины: «Команде Реброва повезло с соперниками»

Бывший игрок национальной сборной Украины Адриан Пуканыч эксклюзивно для Sport.ua назвал сборную, которую он хотел бы в соперники подопечным Сергея Реброва в полуфинале плей-офф ЧМ-2026.

«По моему мнению, украинской сборной повезло с потенциальными конкурентами в плей-офф. Все пробивались благодаря успешному выступлению в Лиге наций и уступают нашим в табели о рангах. Хотя все пока хорошо только на бумаге. Ведь до противостояния еще достаточно времени и неизвестно в каком состоянии будут участники в конце марта, обойдется ли без травм лидеров, в конце концов, выполнят ли они тренерские установки непосредственно во время поединка».

«Все же, если бы речь шла о моем желании, я бы выбрал в соперники для украинцев македонцев. Хотя, если принимать во внимание, что борьба будет идти на вылет, все опасны и следует настраиваться демонстрировать все свое умение. Иначе возможны неприятные сюрпризы», – сказал Пуканыч.