Виталий ПОНОМАРЕВ: «Если надежно в обороне, то и в атаке будут моменты»

Главный тренер черкасского ЛНЗ Виталий Пономарев дал интервью пресс-службе Украинской Премьер-лиги.

– ЛНЗ в октябре одержал четыре победы – разгромил «Шахтер» (4:1), переиграл «Колос» (1:0), «Металлист 1925» (1:0) и «Рух» (1:0) в кубковом противостоянии. Судя по счетам, может показаться, что победа над горняками далась команде легче всего. Было ли так на самом деле?

– Счет на табло не всегда отражает, насколько легко или трудно было команде в том или ином матче. Просто мы реализовали практически все свои моменты тогда и победили с таким счетом. Команда очень качественно провела ту игру, но была и хорошая реализация. В других матчах у нас, возможно, было больше голевых моментов, но не было такой реализации. Каждый матч из тех четырех был тяжелым.

– Без каких командных качеств или действий отдельных футболистов победа над «Шахтером» была бы невозможна?

– Без командного взаимодействия, командной работы. И на поле тогда была действительно команда, которая хочет достигать результатов и выполняет установку тренерского штаба. Слово «команда» сыграло первостепенную роль в том поединке.

– Сильно ли Вас огорчило, что против «Шахтера» не удалось сыграть на ноль? Ведь этот гол стал в октябре единственным, который команда пропустила в четырех матчах.

– Неважно, побеждаешь ли ты 5:0 или 1:0, важны три очка, которые получаешь в турнирной таблице за любую победу. Не акцентировал на этом внимание. Конечно, хочется, чтобы мы играли очень качественно в обороне, потому что от хорошей обороны зависит место в турнирной таблице. Если надежно сзади, то и в атаке всегда есть моменты, а тогда можно достигать результата на длинной дистанции.

– Что-то, кроме финальных счетов, объединяет победы над «Колосом», «Металлистом 1925» и «Рухом»?

– Хочу поблагодарить футболистов за то, что проделали большой объем работы и очень качественно. Они прислушиваются к требованиям тренерского штаба и это дает свои плоды. На данном этапе это очень важно для нашей команды.

– Автором трех победных голов и одного гола в ворота «Шахтера» стал нигериец Проспер Обах, у него уже пять голов в УПЛ. Насколько он оправдывает ожидания? Может ли еще улучшить свои действия?

– Конечно, он забил столько, что оправдывает ожидания. И он может улучшать себя, поскольку он молод, ему еще есть куда развиваться. В любом случае, ему не следует останавливаться на достигнутом, потому что он еще только в начале своего футбольного пути. Если он хочет достичь серьезных высот, нужно много и постоянно работать, чтобы стать стабильно сильным. Как показывает пример, вообще в футболе были и есть исполнители с хорошим набором качеств и способностей, но из-за того, что они не хотят работать, то останавливаются на определенном этапе и пропадают. В то же время есть футболисты, которые играют до 40 и более, только потому, что они максимально профессионально относятся к своим обязанностям.

– ЛНЗ занимает второе место в турнирной таблице, уступая только «Шахтеру». Вы чаще смотрите на лидера сезона или на команды, которые находятся рядом или позади?

– Сейчас рано что-то говорить о турнирной таблице, потому что прошла только треть чемпионата. Наша первоочередная задача не изменилась – создать конкурентоспособную команду, которая будет играть стабильно весь сезон, это очень важно. Если нам удастся это сделать, конечно, тогда мы сможем бороться за высшие места.

– Какой должна быть игра ЛНЗ, чтобы команда, как минимум, могла удерживать текущую позицию?

– Стабильной. Все футболисты и весь тренерский штаб, весь клуб должны упорно работать для достижения цели. Потому что конкуренция серьезная и все остальные команды также хотят достигать результата.