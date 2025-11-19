Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Виталий ПОНОМАРЕВ: «Если надежно в обороне, то и в атаке будут моменты»
Украина. Премьер лига
19 ноября 2025, 15:24 |
102
0

Виталий ПОНОМАРЕВ: «Если надежно в обороне, то и в атаке будут моменты»

Главный тренер ЛНЗ дал интервью пресс-службе УПЛ

19 ноября 2025, 15:24 |
102
0
Виталий ПОНОМАРЕВ: «Если надежно в обороне, то и в атаке будут моменты»
ФК ЛНЗ

Главный тренер черкасского ЛНЗ Виталий Пономарев дал интервью пресс-службе Украинской Премьер-лиги.

– ЛНЗ в октябре одержал четыре победы – разгромил «Шахтер» (4:1), переиграл «Колос» (1:0), «Металлист 1925» (1:0) и «Рух» (1:0) в кубковом противостоянии. Судя по счетам, может показаться, что победа над горняками далась команде легче всего. Было ли так на самом деле?

– Счет на табло не всегда отражает, насколько легко или трудно было команде в том или ином матче. Просто мы реализовали практически все свои моменты тогда и победили с таким счетом. Команда очень качественно провела ту игру, но была и хорошая реализация. В других матчах у нас, возможно, было больше голевых моментов, но не было такой реализации. Каждый матч из тех четырех был тяжелым.

– Без каких командных качеств или действий отдельных футболистов победа над «Шахтером» была бы невозможна?

– Без командного взаимодействия, командной работы. И на поле тогда была действительно команда, которая хочет достигать результатов и выполняет установку тренерского штаба. Слово «команда» сыграло первостепенную роль в том поединке.

– Сильно ли Вас огорчило, что против «Шахтера» не удалось сыграть на ноль? Ведь этот гол стал в октябре единственным, который команда пропустила в четырех матчах.

– Неважно, побеждаешь ли ты 5:0 или 1:0, важны три очка, которые получаешь в турнирной таблице за любую победу. Не акцентировал на этом внимание. Конечно, хочется, чтобы мы играли очень качественно в обороне, потому что от хорошей обороны зависит место в турнирной таблице. Если надежно сзади, то и в атаке всегда есть моменты, а тогда можно достигать результата на длинной дистанции.

– Что-то, кроме финальных счетов, объединяет победы над «Колосом», «Металлистом 1925» и «Рухом»?

– Хочу поблагодарить футболистов за то, что проделали большой объем работы и очень качественно. Они прислушиваются к требованиям тренерского штаба и это дает свои плоды. На данном этапе это очень важно для нашей команды.

– Автором трех победных голов и одного гола в ворота «Шахтера» стал нигериец Проспер Обах, у него уже пять голов в УПЛ. Насколько он оправдывает ожидания? Может ли еще улучшить свои действия?

– Конечно, он забил столько, что оправдывает ожидания. И он может улучшать себя, поскольку он молод, ему еще есть куда развиваться. В любом случае, ему не следует останавливаться на достигнутом, потому что он еще только в начале своего футбольного пути. Если он хочет достичь серьезных высот, нужно много и постоянно работать, чтобы стать стабильно сильным. Как показывает пример, вообще в футболе были и есть исполнители с хорошим набором качеств и способностей, но из-за того, что они не хотят работать, то останавливаются на определенном этапе и пропадают. В то же время есть футболисты, которые играют до 40 и более, только потому, что они максимально профессионально относятся к своим обязанностям.

– ЛНЗ занимает второе место в турнирной таблице, уступая только «Шахтеру». Вы чаще смотрите на лидера сезона или на команды, которые находятся рядом или позади?

– Сейчас рано что-то говорить о турнирной таблице, потому что прошла только треть чемпионата. Наша первоочередная задача не изменилась – создать конкурентоспособную команду, которая будет играть стабильно весь сезон, это очень важно. Если нам удастся это сделать, конечно, тогда мы сможем бороться за высшие места.

– Какой должна быть игра ЛНЗ, чтобы команда, как минимум, могла удерживать текущую позицию?

– Стабильной. Все футболисты и весь тренерский штаб, весь клуб должны упорно работать для достижения цели. Потому что конкуренция серьезная и все остальные команды также хотят достигать результата.

По теме:
Легионер клуба УПЛ удивил выбором самого сильного соперника: «Все боятся»
Туран рассказал о главной ловушке бывшего топ-игрока в тренерской работе
«В аренду приехал играть на костылях». Чурко отметил гвардейский юбилей
ЛНЗ Черкассы Виталий Пономарев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Дмитрий Вус Источник: Украинская Премьер-лига (УПЛ)
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Гарри КЕЙН: «Англия – один из фаворитов ЧМ-2026. Нужно это принять»
Футбол | 19 ноября 2025, 16:14 0
Гарри КЕЙН: «Англия – один из фаворитов ЧМ-2026. Нужно это принять»
Гарри КЕЙН: «Англия – один из фаворитов ЧМ-2026. Нужно это принять»

Команда провела рекордный отбор

ФОТО. Самую сексуальную футболистку мира ограбили. Она пошутила
Футбол | 19 ноября 2025, 15:16 2
ФОТО. Самую сексуальную футболистку мира ограбили. Она пошутила
ФОТО. Самую сексуальную футболистку мира ограбили. Она пошутила

Алиша Леманн высмеяла воров...

Источник: Ребров в последний момент исключил игрока Динамо из старта
Футбол | 19.11.2025, 07:58
Источник: Ребров в последний момент исключил игрока Динамо из старта
Источник: Ребров в последний момент исключил игрока Динамо из старта
Третья разгромная победа. Украина U-19 с первого места прошла дальше
Футбол | 18.11.2025, 17:07
Третья разгромная победа. Украина U-19 с первого места прошла дальше
Третья разгромная победа. Украина U-19 с первого места прошла дальше
Как выглядит возможный посев для жеребьевки финального раунда ЧМ-2026
Футбол | 18.11.2025, 17:47
Как выглядит возможный посев для жеребьевки финального раунда ЧМ-2026
Как выглядит возможный посев для жеребьевки финального раунда ЧМ-2026
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Английский клуб полностью выкупил права на полузащитника сборной Украины
Английский клуб полностью выкупил права на полузащитника сборной Украины
18.11.2025, 10:47 14
Футбол
Бенфика получила предложение за Трубина в размере 30 млн евро. Есть решение
Бенфика получила предложение за Трубина в размере 30 млн евро. Есть решение
18.11.2025, 08:13 9
Футбол
Плей-офф отбора ЧМ. Сборная Украины – в первой корзине. Кто соперники?
Плей-офф отбора ЧМ. Сборная Украины – в первой корзине. Кто соперники?
19.11.2025, 12:20 102
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Усик – больше не абсолютный чемпион мира. Боксер принял решение
ОФИЦИАЛЬНО. Усик – больше не абсолютный чемпион мира. Боксер принял решение
17.11.2025, 22:08 17
Бокс
Тедди АТЛАС: «Усик должен это сделать. Будет трагический конец»
Тедди АТЛАС: «Усик должен это сделать. Будет трагический конец»
18.11.2025, 06:02 2
Бокс
Усик может лишиться второго пояса. Стали известны подробности
Усик может лишиться второго пояса. Стали известны подробности
19.11.2025, 05:55 5
Бокс
Президент WBO обратился к Усику после его отказа от чемпионского пояса
Президент WBO обратился к Усику после его отказа от чемпионского пояса
17.11.2025, 23:29
Бокс
Аналитики прогнозируют, что в финальную часть попадет Польша, а не Украина
Аналитики прогнозируют, что в финальную часть попадет Польша, а не Украина
19.11.2025, 00:55 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем