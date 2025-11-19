Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Украинец может перебраться в один из самых титулованных клубов Германии
Турция
Украинец может перебраться в один из самых титулованных клубов Германии

Даниил Сикан намерен перейти в «Гамбург», чтобы получать регулярную игровую практику

ФК Трабзонспор. Даниил Сикан

Форвард турецкого «Трабзонспора» Даниил Сикан может продолжить карьеру в чемпионате Германии. Об этом сообщил Gunebakis.

В услугах 24-летнего футболиста заинтересован представитель Бундеслиги и один из самых титулованных клубов страны – «Гамбург».

Главный тренер «бордово-синих» Фатих Текке недоволен формой и прогрессом украинского футболиста, поэтому провел встречу с президентом клуба Эртугрулом Доганом, в ходе которой согласился отпустить форварда.

«Трабзонспор» готов рассмотреть и аренду, и полноценный трансфер. По информации источника, Сикан намерен перебраться в клуб, где будет получать регулярную игровую практику и готов присоединиться к «Гамбургу».

«Гамбург» проявляет интерес к 24-летнему украинскому нападающему. Сикан открыт для предложений – нападающий попросит о содействии своему переходу на встрече с руководством клуба», – сообщили в Турции.

В нынешнем сезоне Сикан провел девять матчей во всех турнирах, в которых забил один гол и отдал один ассист. Контракт футбоиста истекает в июне 2029 года, а его трансферная стоимость составляет шесть млн евро.

Николай Тытюк Источник: Günebakış Haber
