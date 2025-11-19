Украинец может перебраться в один из самых титулованных клубов Германии
Даниил Сикан намерен перейти в «Гамбург», чтобы получать регулярную игровую практику
Форвард турецкого «Трабзонспора» Даниил Сикан может продолжить карьеру в чемпионате Германии. Об этом сообщил Gunebakis.
В услугах 24-летнего футболиста заинтересован представитель Бундеслиги и один из самых титулованных клубов страны – «Гамбург».
Главный тренер «бордово-синих» Фатих Текке недоволен формой и прогрессом украинского футболиста, поэтому провел встречу с президентом клуба Эртугрулом Доганом, в ходе которой согласился отпустить форварда.
«Трабзонспор» готов рассмотреть и аренду, и полноценный трансфер. По информации источника, Сикан намерен перебраться в клуб, где будет получать регулярную игровую практику и готов присоединиться к «Гамбургу».
«Гамбург» проявляет интерес к 24-летнему украинскому нападающему. Сикан открыт для предложений – нападающий попросит о содействии своему переходу на встрече с руководством клуба», – сообщили в Турции.
В нынешнем сезоне Сикан провел девять матчей во всех турнирах, в которых забил один гол и отдал один ассист. Контракт футбоиста истекает в июне 2029 года, а его трансферная стоимость составляет шесть млн евро.
