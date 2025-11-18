ФОТО. Самую сексуальную футболистку мира ограбили. Она пошутила
Алиша Леманн высмеяла воров...
26-летняя швейцарская игрок «Комо» Алиша Леманн сообщила, что стала жертвой ограбления.
В Instagram она опубликовала сторис, где ее спальня перевернута вверх дном – вещи разбросаны по всей комнате.
Несмотря на хаос, Леман пошутила над грабителями: «В следующий раз, когда будете грабить мой дом, уберите за собой – у меня ОКР», – добавив эмодзи.
Инцидент произошел, когда ее не было дома. Воры переворошили шкафы и тумбочки; что именно украдено – она не уточнила. Полиция расследует дело.
Нападение случилось через 13 месяцев после того, как дом Леман и ее тогдашнего партнёра Дугласа Луиса ограбили в Турине, унеся имущество на £416 000 – среди добычи были 11 часов Луиса и бриллиантовые украшения Леман.
После расставания с Луисом футболистка ведёт активную жизнь — отдыхает и путешествует.
