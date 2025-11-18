Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Самую сексуальную футболистку мира ограбили. Она пошутила
Другие новости
18 ноября 2025, 23:58 |
916
1

ФОТО. Самую сексуальную футболистку мира ограбили. Она пошутила

Алиша Леманн высмеяла воров...

18 ноября 2025, 23:58 |
916
1 Comments
ФОТО. Самую сексуальную футболистку мира ограбили. Она пошутила
Instagram. Алиша Леманн

26-летняя швейцарская игрок «Комо» Алиша Леманн сообщила, что стала жертвой ограбления.

В Instagram она опубликовала сторис, где ее спальня перевернута вверх дном – вещи разбросаны по всей комнате.

Несмотря на хаос, Леман пошутила над грабителями: «В следующий раз, когда будете грабить мой дом, уберите за собой – у меня ОКР», – добавив эмодзи.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram-канале LIFESTYLE на Sport.ua

Инцидент произошел, когда ее не было дома. Воры переворошили шкафы и тумбочки; что именно украдено – она не уточнила. Полиция расследует дело.

Нападение случилось через 13 месяцев после того, как дом Леман и ее тогдашнего партнёра Дугласа Луиса ограбили в Турине, унеся имущество на £416 000 – среди добычи были 11 часов Луиса и бриллиантовые украшения Леман.

После расставания с Луисом футболистка ведёт активную жизнь — отдыхает и путешествует.

По теме:
ФОТО. Футболиста по ошибке убили во время местных разборок
ФОТО. Жена футболиста УПЛ похвасталась своей задницей. Огонь
ФОТО. Бывшего футболиста Ливерпуля могут признать банкротом
Алиша Леманн Дуглас Луис Комо lifestyle ограбление чемпионат Италии по футболу
Максим Лапченко Источник: The Sun
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Это будет один из величайших боев в истории бокса»
Бокс | 18 ноября 2025, 08:55 0
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Это будет один из величайших боев в истории бокса»
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Это будет один из величайших боев в истории бокса»

Функционер готовит для болельщиков бокса сюрприз

Шансы сборной Украины на первую корзину возросли благодаря победе Германии
Футбол | 18 ноября 2025, 11:23 16
Шансы сборной Украины на первую корзину возросли благодаря победе Германии
Шансы сборной Украины на первую корзину возросли благодаря победе Германии

Германия разгромила Словакию, и этот результат на руку сине-желтым

Гарри КЕЙН: Могу забить 100 голов, но все равно не получу Золотой мяч
Футбол | 18.11.2025, 18:45
Гарри КЕЙН: Могу забить 100 голов, но все равно не получу Золотой мяч
Гарри КЕЙН: Могу забить 100 голов, но все равно не получу Золотой мяч
Арда ТУРАН: «Я бы не назвал приход в Шахтер желанием что-то доказывать»
Футбол | 18.11.2025, 22:34
Арда ТУРАН: «Я бы не назвал приход в Шахтер желанием что-то доказывать»
Арда ТУРАН: «Я бы не назвал приход в Шахтер желанием что-то доказывать»
Бенфика получила предложение за Трубина в размере 30 млн евро. Есть решение
Футбол | 18.11.2025, 08:13
Бенфика получила предложение за Трубина в размере 30 млн евро. Есть решение
Бенфика получила предложение за Трубина в размере 30 млн евро. Есть решение
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Vitaly Kozak
Какаяразніца, коли ви вже перестанете писати російською і потім якимсь Google перекладачем робити українську версію сторінки? "серед видобутку були одинадцять годин Луїса"!!! Якого видобутку, яких  годин, дебіли???  А ще ж "переворушили" шафи і тумбочки"!!!
Ответить
+2
Популярные новости
Английский клуб полностью выкупил права на полузащитника сборной Украины
Английский клуб полностью выкупил права на полузащитника сборной Украины
18.11.2025, 10:47 14
Футбол
Йожеф САБО: «Ну что это за футболист? Его, к сожалению, уже не будет»
Йожеф САБО: «Ну что это за футболист? Его, к сожалению, уже не будет»
17.11.2025, 07:20 11
Футбол
Ребров признался, что ему сказал арбитр после гола Зубкова
Ребров признался, что ему сказал арбитр после гола Зубкова
17.11.2025, 00:01 6
Футбол
«Я не могу молчать». Лунин объяснил, почему не приезжает в сборную Украины
«Я не могу молчать». Лунин объяснил, почему не приезжает в сборную Украины
18.11.2025, 16:35 17
Футбол
Александр АЛИЕВ: «Эти шакалы просто сбежали, уехали из страны»
Александр АЛИЕВ: «Эти шакалы просто сбежали, уехали из страны»
17.11.2025, 07:40 4
Футбол
Усик сделал официальное заявление после потери титула WBO
Усик сделал официальное заявление после потери титула WBO
18.11.2025, 10:29 2
Бокс
Красюк объяснил, почему Усик отказался от титула WBO
Красюк объяснил, почему Усик отказался от титула WBO
18.11.2025, 11:47 6
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Усик – больше не абсолютный чемпион мира. Боксер принял решение
ОФИЦИАЛЬНО. Усик – больше не абсолютный чемпион мира. Боксер принял решение
17.11.2025, 22:08 17
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем