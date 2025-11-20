На Холанда появился неожиданный покупатель. Это шанс играть с украинцем
Парижане нацелились на норвежского нападающего
«ПСЖ» готовит одну из главных трансферных бомб лета.
По сообщениям Fichajes, парижане планируют предложить 200 млн евро за форварда «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда. Норвежец проводит блестящий сезон – 22 гола в 19 матчах, а также помог сборной Норвегии пробиться на ЧМ-2026, забив 16 мячей в отборе.
В «ПСЖ» готовятся к изменениям в атаке – могут уйти Гонсалу Рамуш и Кан Ин Ли. Луис Энрике видит в Холанде ключевого нападающего нового проекта.
«Манчестер Сити» продавать звезду не хочет, но в случае давления со стороны игрока переговоры возможны. Парижане надеются заинтересовать норвежца ролью лидера и борьбой за Лигу чемпионов.
