На Холанда появился неожиданный покупатель. Это шанс играть с украинцем

«ПСЖ» готовит одну из главных трансферных бомб лета.

По сообщениям Fichajes, парижане планируют предложить 200 млн евро за форварда «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда. Норвежец проводит блестящий сезон – 22 гола в 19 матчах, а также помог сборной Норвегии пробиться на ЧМ-2026, забив 16 мячей в отборе.

В «ПСЖ» готовятся к изменениям в атаке – могут уйти Гонсалу Рамуш и Кан Ин Ли. Луис Энрике видит в Холанде ключевого нападающего нового проекта.

«Манчестер Сити» продавать звезду не хочет, но в случае давления со стороны игрока переговоры возможны. Парижане надеются заинтересовать норвежца ролью лидера и борьбой за Лигу чемпионов.