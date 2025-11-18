Сборная Норвегии по футболу устроила масштабное празднование выхода на чемпионат мира 2026 вместе с болельщиками в центре столицы – Осло.

Национальная команда вернулась после гостевой победы над Италией (4:1), которая оставила ее на первом месте в группе и обеспечила выход на мундиаль.

После возвращения сборной в Норвегию около 50 тысяч фанатов встретили своих футбольных героев у посольства.

Тренерский штаб и игроки поочередно выходили на балкон, приветствуя болельщиков.

ФОТО. Сборная Норвегии и 50 тысяч фанатов отпраздновали выход на ЧМ-2026