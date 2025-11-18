Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ФОТО. Сборная Норвегии и 50 тысяч фанатов отпраздновали выход на ЧМ-2026
Чемпионат мира
18 ноября 2025, 21:05 | Обновлено 18 ноября 2025, 21:27
Норвежская команда напрямую вышла на мундиаль

Getty Images/Global Images Ukraine. Эрлинг Холанд

Сборная Норвегии по футболу устроила масштабное празднование выхода на чемпионат мира 2026 вместе с болельщиками в центре столицы – Осло.

Национальная команда вернулась после гостевой победы над Италией (4:1), которая оставила ее на первом месте в группе и обеспечила выход на мундиаль.

После возвращения сборной в Норвегию около 50 тысяч фанатов встретили своих футбольных героев у посольства.

Тренерский штаб и игроки поочередно выходили на балкон, приветствуя болельщиков.

Victor673256ua
Цілком заслужено вийшли на ЧС. Винесли усіх суперників вперед ногами
