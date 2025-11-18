ФОТО. Бывшего футболиста Ливерпуля могут признать банкротом

Бывший игрок «Ливерпуля» и сборной Ирландии Стив Финнан столкнулся с попыткой признать его банкротом после многолетнего судебного конфликта с братом.

Финнан, выигравший Лигу чемпионов с «Ливерпулем», попал в почти десятилетнюю тяжбу из-за провального бизнеса по недвижимости, которым он занимался вместе с братом Шоном.

Опасаясь нарушений в управлении бизнесом, он подал в суд и получил решение о компенсации в 4 млн фунтов в 2018 году, но денег так и не увидел – Шона признали банкротом.

После этого Финнан вступил в новые споры со своими адвокатами, один из которых обернулся для него счетом на несколько десятков тысяч фунтов, который он не оплатил.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram-канале LIFESTYLE на Sport.ua

Теперь он сам оказался под угрозой банкротства. Финнан также проиграл разбирательство с другой фирмой, Candey Ltd, оспаривая их счета.

Недавно он пытался обжаловать ряд решений по делу, утверждая, что окружной суд не компетентен и что судья действовала предвзято, но Высокий суд отклонил апелляцию как «безнадежную» и «затягивающую процесс».

Суд отметил, что дело касается не миллионов, фигурирующих в других его спорах, а долга менее 50 000 фунтов. Судья подчеркнул, что жалобы Финнана не имеют основания и процесс затягивается искусственно. Дело о банкротстве продолжится, але новая дата слушания пока не назначена.