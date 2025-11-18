Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
18 ноября 2025, 20:40 | Обновлено 18 ноября 2025, 21:25
ФОТО. Бывшего футболиста Ливерпуля могут признать банкротом

У Стива Финнана большие неприятности

ФОТО. Бывшего футболиста Ливерпуля могут признать банкротом
Getty Images/Global Images Ukraine. Стив Финнан

Бывший игрок «Ливерпуля» и сборной Ирландии Стив Финнан столкнулся с попыткой признать его банкротом после многолетнего судебного конфликта с братом.

Финнан, выигравший Лигу чемпионов с «Ливерпулем», попал в почти десятилетнюю тяжбу из-за провального бизнеса по недвижимости, которым он занимался вместе с братом Шоном.

Опасаясь нарушений в управлении бизнесом, он подал в суд и получил решение о компенсации в 4 млн фунтов в 2018 году, но денег так и не увидел – Шона признали банкротом.

После этого Финнан вступил в новые споры со своими адвокатами, один из которых обернулся для него счетом на несколько десятков тысяч фунтов, который он не оплатил.

Теперь он сам оказался под угрозой банкротства. Финнан также проиграл разбирательство с другой фирмой, Candey Ltd, оспаривая их счета.

Недавно он пытался обжаловать ряд решений по делу, утверждая, что окружной суд не компетентен и что судья действовала предвзято, но Высокий суд отклонил апелляцию как «безнадежную» и «затягивающую процесс».

Суд отметил, что дело касается не миллионов, фигурирующих в других его спорах, а долга менее 50 000 фунтов. Судья подчеркнул, что жалобы Финнана не имеют основания и процесс затягивается искусственно. Дело о банкротстве продолжится, але новая дата слушания пока не назначена.

Максим Лапченко Источник: The Independent
Максим Лапченко Источник: The Independent
Комментарии
