Помешать Швейцарии взять путевку на ЧМ может лишь поражение 0:6 от Косова
Такой расклад выглядит фантастическим, и кантоны в ожидании выхода на мундиаль
Вечером 18 ноября в Приштине состоится матч квалификации ЧМ-2026 между сборными Косова и Швейцарии.
Команде Косова, чтобы обойти швейцарцев в турнирной таблице и занять первое место, нужен фантастический результат – выиграть с разницей в 6 мячей (6:0 или больше).
Швейцария имеет на три очка больше Косова (13 очков против 10) и значительное преимущество по разнице мячей (+12 против +1).
Разница мячей делают такую победу Косова в 6 мячей почти фантастической, и кантоны близки к получению путевки на ЧМ-2026.
Если команде Косова не удастся добиться нужного счета, ей придется в марте играть в плей-офф, чтобы пробиться на чемпионат мира.
Турнирное положение группы B:
- Швейцария (13 очков), Косово (10), Словения (3), Швеция (1)
Матчи последнего тура
- 16 ноября. 21:45. Косово – Швейцария
- 16 ноября. 21:45. Швеция – Словения
