  4. Помешать Швейцарии взять путевку на ЧМ может лишь поражение 0:6 от Косова
Чемпионат мира
18 ноября 2025, 16:53 | Обновлено 18 ноября 2025, 16:57
Помешать Швейцарии взять путевку на ЧМ может лишь поражение 0:6 от Косова

Такой расклад выглядит фантастическим, и кантоны в ожидании выхода на мундиаль

Помешать Швейцарии взять путевку на ЧМ может лишь поражение 0:6 от Косова
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 18 ноября в Приштине состоится матч квалификации ЧМ-2026 между сборными Косова и Швейцарии.

Команде Косова, чтобы обойти швейцарцев в турнирной таблице и занять первое место, нужен фантастический результат – выиграть с разницей в 6 мячей (6:0 или больше).

Швейцария имеет на три очка больше Косова (13 очков против 10) и значительное преимущество по разнице мячей (+12 против +1).

Разница мячей делают такую победу Косова в 6 мячей почти фантастической, и кантоны близки к получению путевки на ЧМ-2026.

Если команде Косова не удастся добиться нужного счета, ей придется в марте играть в плей-офф, чтобы пробиться на чемпионат мира.

Турнирное положение группы B:

  • Швейцария (13 очков), Косово (10), Словения (3), Швеция (1)

Матчи последнего тура

  • 16 ноября. 21:45. Косово – Швейцария
  • 16 ноября. 21:45. Швеция – Словения
ЧМ-2026 по футболу статистические расклады сборная Косова по футболу сборная Швейцарии по футболу сборная Словении по футболу сборная Швеции по футболу
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
