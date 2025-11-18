Помешать Швейцарии взять путевку на ЧМ может лишь поражение 0:6 от Косова

Вечером 18 ноября в Приштине состоится матч квалификации ЧМ-2026 между сборными Косова и Швейцарии.

Команде Косова, чтобы обойти швейцарцев в турнирной таблице и занять первое место, нужен фантастический результат – выиграть с разницей в 6 мячей (6:0 или больше).

Швейцария имеет на три очка больше Косова (13 очков против 10) и значительное преимущество по разнице мячей (+12 против +1).

Разница мячей делают такую победу Косова в 6 мячей почти фантастической, и кантоны близки к получению путевки на ЧМ-2026.

Если команде Косова не удастся добиться нужного счета, ей придется в марте играть в плей-офф, чтобы пробиться на чемпионат мира.

Турнирное положение группы B:

Швейцария (13 очков), Косово (10), Словения (3), Швеция (1)

Матчи последнего тура