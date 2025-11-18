Игрок Шахтера установил и повторил рекорды сезона УПЛ в игре с Полтавой

В матче 12-го тура против «Полтавы» (7:1) бразильский полузащитник «Шахтера» Педриньо выдал рекордный для сезона 2025/26 в Чемпионате УПЛ показатель xG Chain – 2,86. В системе Wyscout xG Chain – это метрика, которая оценивает вклад футболиста в атаку команды в каждом матче. В показателе xG Chain все игроки, которые совершили хотя бы одно действие в атаке, приведшее к удару, получают xG этого удара.

Предыдущий рекорд этого сезона принадлежал косовару Мухаррему Яшари из ЛНЗ – 2,27 xG Chain.

По среднему количеству показателя xG Chain в целом в сезоне 2025/26 лидером является форвард «Шахтера» Кауан Элиас – 1,21 в пересчете на 90 минут игрового времени. А Педриньо в этом рейтинге – №2 с показателем (1,08). В топ-5 также входят Ефим Конопля из «Шахтера» (1,02) и два динамовца – Александр Пихаленок (0,96) и Виталий Буяльский (0,86).

Также Педриньо в матче против «Полтавы» повторил рекорд сезона по количеству ключевых передач – 6.

По среднему количеству ключевых передач в этом сезоне (2,39 за 90 минут) Педриньо – №2 в рейтинге. Возглавляет его Артур Микитишин из «Кривбасса» (2,43). В топ-5 рейтинга также входят: Ефим Конопля из «Шахтера» (2,1), Владислав Калитвинцев из «Металлиста 1925» (1,99) и Денис Мирошниченко из «Карпат» (1,97).