Энрике принял радикальное решение в отношении Забарного. Илья – в шоке
Парижане хотят купить Марио Хилу
«ПСЖ» начал планировать летнее трансферное окно.
По информации портала Vipsg, «ПСЖ» недоволен игрой украинского защитника Ильи Забарного, купленного за 66 млн евро. Игрок пока не оправдывает ожиданий – ему не хватает игровой стабильности и опыта, из-за чего Луис Энрике срочно хочет усилить центр обороны.
Наставник парижан ориентируется на 25-летнего Марио Хилу из «Лацио», воспитанника «Реала», который может играть на нескольких позициях в защите. Конкуренция за игрока большая – интерес к нему проявляют «Реал», «Интер» и «Милан».
Ранее защитник сборной Франции Дайо Упамекано высказался о ведущем игроке линии обороны национальной команды Украины Илье Забарном.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Даниил Сикан намерен перейти в «Гамбург», чтобы получать регулярную игровую практику
Известный экс-футболист – о вратарях главной команды страны