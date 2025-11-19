Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Энрике принял радикальное решение в отношении Забарного. Илья – в шоке
Франция
19 ноября 2025, 23:02 | Обновлено 19 ноября 2025, 23:06
1565
2

Парижане хотят купить Марио Хилу

Getty Images/Global Images Ukraine. Луис Энрике

«ПСЖ» начал планировать летнее трансферное окно.

По информации портала Vipsg, «ПСЖ» недоволен игрой украинского защитника Ильи Забарного, купленного за 66 млн евро. Игрок пока не оправдывает ожиданий – ему не хватает игровой стабильности и опыта, из-за чего Луис Энрике срочно хочет усилить центр обороны.

Наставник парижан ориентируется на 25-летнего Марио Хилу из «Лацио», воспитанника «Реала», который может играть на нескольких позициях в защите. Конкуренция за игрока большая – интерес к нему проявляют «Реал», «Интер» и «Милан».

Ранее защитник сборной Франции Дайо Упамекано высказался о ведущем игроке линии обороны национальной команды Украины Илье Забарном.

По теме:
Гвардиола заказал у Ман Сити подписание одного из лучших игроков мира
«Это очевидно». Трансфер Забарного во Франции назвали провалом
Обидчик Динамо попал в список номинантов на звание лучшего клуба 2025 года
Марио Хила ПСЖ Лацио трансферы Серии A трансферы Илья Забарный Луис Энрике
Дмитрий Олийченко Источник
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Viktor Shuper
дуже смішно. проблема в тому, що ПСЖ в цілому хріново в обороні грав і грає. особливо у чемпі Франції, де вони завжди на розслабоні, бо переконані що якось все одно будуть перші в чемпіонаті
Ответить
+3
Artem_Ponomar
Я б не переживав за Забарного, його купили під довгу перспективу, все у нього попереду
Ответить
+1
