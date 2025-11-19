Энрике принял радикальное решение в отношении Забарного. Илья – в шоке

«ПСЖ» начал планировать летнее трансферное окно.

По информации портала Vipsg, «ПСЖ» недоволен игрой украинского защитника Ильи Забарного, купленного за 66 млн евро. Игрок пока не оправдывает ожиданий – ему не хватает игровой стабильности и опыта, из-за чего Луис Энрике срочно хочет усилить центр обороны.

Наставник парижан ориентируется на 25-летнего Марио Хилу из «Лацио», воспитанника «Реала», который может играть на нескольких позициях в защите. Конкуренция за игрока большая – интерес к нему проявляют «Реал», «Интер» и «Милан».

