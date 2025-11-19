Бывший капитан сборной Украины готов стать политиком

Бывший футболист сборной Украины и донецкого «Шахтера» Артем Федецкий не исключает возможности начать политическую карьеру.

«Пойду ли я в политику? Все может быть. Абсолютно. Наша жизнь такова, что возможны любые варианты. Каким именно будет это направление – пока не могу сказать, но все может случиться. Прямо сейчас я этого не планирую и такого в моих намерениях нет», – отметил Федецкий.

