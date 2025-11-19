Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Бывший капитан сборной Украины готов стать политиком
Чемпионат Украины
19 ноября 2025, 23:42 |
545
4

Бывший капитан сборной Украины готов стать политиком

Федецкий не исключил такой вариант

19 ноября 2025, 23:42 |
545
4 Comments
Бывший капитан сборной Украины готов стать политиком
УАФ. Артем Федецкий

Бывший футболист сборной Украины и донецкого «Шахтера» Артем Федецкий не исключает возможности начать политическую карьеру.

«Пойду ли я в политику? Все может быть. Абсолютно. Наша жизнь такова, что возможны любые варианты. Каким именно будет это направление – пока не могу сказать, но все может случиться. Прямо сейчас я этого не планирую и такого в моих намерениях нет», – отметил Федецкий.

Ранее бывший футболист сборной Украины Артем Федецкий рассказал, почему выбрал донецкий «Шахтер», а не киевское «Динамо»:

По теме:
Национальная полиция Украины начала расследование по клубу УПЛ
Стало известно, какую премию получили игроки Полтавы за ничейные матчи УПЛ
Бражко наказал Динамо. Чурко вспомнил лучший матч в карьере
Артем Федецкий чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига политика
Дмитрий Олийченко Источник: Денис Бойко
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Я готов». Роналду объяснил, зачем посетил встречу с Трампом
Футбол | 19 ноября 2025, 23:22 0
«Я готов». Роналду объяснил, зачем посетил встречу с Трампом
«Я готов». Роналду объяснил, зачем посетил встречу с Трампом

Криштиану впервые прокомментировал визит в Белый Дом

ПСЖ отреагировал на игру Забарного в матче-триллере Украина – Исландия
Футбол | 19 ноября 2025, 08:45 0
ПСЖ отреагировал на игру Забарного в матче-триллере Украина – Исландия
ПСЖ отреагировал на игру Забарного в матче-триллере Украина – Исландия

Илья помог команде выйти в плей-офф отбора на ЧМ-2026

Плей-офф отбора ЧМ. Сборная Украины – в первой корзине. Кто соперники?
Футбол | 19.11.2025, 12:20
Плей-офф отбора ЧМ. Сборная Украины – в первой корзине. Кто соперники?
Плей-офф отбора ЧМ. Сборная Украины – в первой корзине. Кто соперники?
Итоговые таблицы отбора ЧМ-2026. Еще 5 команд от УЕФА вышли на мундиаль
Футбол | 19.11.2025, 06:05
Итоговые таблицы отбора ЧМ-2026. Еще 5 команд от УЕФА вышли на мундиаль
Итоговые таблицы отбора ЧМ-2026. Еще 5 команд от УЕФА вышли на мундиаль
Расписание и результаты матчей украинок на турнирах ITF на 17–23.11
Теннис | 19.11.2025, 19:37
Расписание и результаты матчей украинок на турнирах ITF на 17–23.11
Расписание и результаты матчей украинок на турнирах ITF на 17–23.11
Комментарии 4
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Orlik
І я хочу стати політиком. Буду давати пусті обіцянки, а сам шикувати
Ответить
0
_ Moore
Безграмотне  воно.  Ну, як і всі слуги уродів. В їхньому чаті  стільки граматичної (не кажу вже за синтаксичну) лажі... Конкурент Гончаренко отримав доступ... викладає в інет.
Ответить
0
_ Moore
коли він був капітаном?
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
Популярные новости
Усик выступил с важным заявлением о будущем в боксе
Усик выступил с важным заявлением о будущем в боксе
18.11.2025, 00:42 4
Бокс
Третья разгромная победа. Украина U-19 с первого места прошла дальше
Третья разгромная победа. Украина U-19 с первого места прошла дальше
18.11.2025, 17:07 7
Футбол
Красюк объяснил, почему Усик отказался от титула WBO
Красюк объяснил, почему Усик отказался от титула WBO
18.11.2025, 11:47 6
Бокс
Казус аналитиков. В какой корзине Украина при жребии финального раунда ЧМ?
Казус аналитиков. В какой корзине Украина при жребии финального раунда ЧМ?
19.11.2025, 16:01 18
Футбол
Тедди АТЛАС: «Усик должен это сделать. Будет трагический конец»
Тедди АТЛАС: «Усик должен это сделать. Будет трагический конец»
18.11.2025, 06:02 2
Бокс
ВИДЕО. Гвардиола в своей речи затронул Зеленского. Не в хорошем контексте
ВИДЕО. Гвардиола в своей речи затронул Зеленского. Не в хорошем контексте
18.11.2025, 21:19 36
Футбол
Бенфика получила предложение за Трубина в размере 30 млн евро. Есть решение
Бенфика получила предложение за Трубина в размере 30 млн евро. Есть решение
18.11.2025, 08:13 9
Футбол
Склоним головы. Футболист, забивавший Динамо в УПЛ, погиб на Харьковщине
Склоним головы. Футболист, забивавший Динамо в УПЛ, погиб на Харьковщине
19.11.2025, 09:00
Война
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем