Бывший капитан сборной Украины готов стать политиком
Федецкий не исключил такой вариант
Бывший футболист сборной Украины и донецкого «Шахтера» Артем Федецкий не исключает возможности начать политическую карьеру.
«Пойду ли я в политику? Все может быть. Абсолютно. Наша жизнь такова, что возможны любые варианты. Каким именно будет это направление – пока не могу сказать, но все может случиться. Прямо сейчас я этого не планирую и такого в моих намерениях нет», – отметил Федецкий.
Ранее бывший футболист сборной Украины Артем Федецкий рассказал, почему выбрал донецкий «Шахтер», а не киевское «Динамо»:
