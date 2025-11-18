Экс‑игрок Челси после проблем с сердцем выписан из больницы

Бывший полузащитник лондонского «Челси» 34-летний Оскар, ныне выступающий за бразильский «Сан-Паулу», выписан из больницы.

Футболист был госпитализирован 12 ноября после того, как во время планового медобследования перед стартом предсезонного сбора «Сан-Паулу» у него возникли сердечные проблемы.

«Оскар был выписан из больницы в воскресенье. Он попал в клинику после кардиологических осложнений, выявленных во время обследования. Полное обследование подтвердило, что у игрока произошёл эпизод вазовагального обморока.

В течение всего периода госпитализации его состояние оставалось стабильным и удовлетворительным. В ближайшие дни спортсмен будет соблюдать предписанный врачами режим восстановления», – говорится в официальном сообщении клуба.

В текущем сезоне Оскар провел 27 матчей на клубном уровне, в которых отличился тремя голами и 11 голевыми передачами.